Alertan en Cajeme por estafas telefónicas; de esta manera operan

Las estafas telefónicas en Cajeme están en aumento. Ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, empresas de servicios públicos o incluso familiares para engañar a sus víctimas y obtener información personal o bancaria.

Este tipo de estafas, conocidas como vishing, son cada vez más comunes y pueden resultar en pérdidas económicas significativas si no estás alerta.

¿CÓMO OPERAN ESTAS ESTAFAS?

Los estafadores suelen utilizar diversas tácticas para engañar a sus víctimas:

Urgencia : Crean un sentido de urgencia, por ejemplo, informando sobre cargos no reconocidos en tu cuenta o problemas con tu tarjeta.

: Crean un sentido de urgencia, por ejemplo, informando sobre cargos no reconocidos en tu cuenta o problemas con tu tarjeta. Información Personal: Te piden datos personales como tu número de seguridad social, contraseñas o números de tarjetas de crédito.

Te piden datos personales como tu número de seguridad social, contraseñas o números de tarjetas de crédito. Enlaces o Aplicaciones Falsas: Te envían enlaces o te piden descargar aplicaciones falsas para "verificar" tu identidad.

CASOS RECIENTES EN CAJEME

Una usuaria del banco HSBC, dio a conocer que recibió una llamada donde le decían que detectaron movimientos sospechosos en su banca móvil, queriéndole sacar mayor información.

"La llamada parecía normal, del banco, voz de ejecutiva telefónica estándar, decía HSBC, igual ahora es muy fácil enmascarar los números, y me dijo que había unas operaciones que detectaron como "sospechosas", unas compras en línea que se registraron a mi tarjeta", expresó la usuaria del banco.

"En el momento no me pasó por la mente preguntar a qué tarjeta, o decirles que, si había sido en la ZERO, que no tengo, pero pues venía manejando", agregó.

"Posteriormente me dijeron que me tenían que transferir al área técnica para que me dieran más detalles... le dije a la "ejecutiva" que me diera más datos de las transacciones, y me dijo que ella no tenía información, que al transferirme me decían, y entonces le dije NO, nomás dame la información que tengas... y me colgó", concluyó.

¿CÓMO PROTEGERTE?

Nunca compartas información confidencial por teléfono : Los bancos nunca te pedirán tu contraseña, PIN o número de tarjeta completa por teléfono.

: Los bancos nunca te pedirán tu contraseña, PIN o número de tarjeta completa por teléfono. Verifica la identidad del llamante : Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y llama directamente al número de teléfono que aparece en tu estado de cuenta o en la página web oficial de tu banco.

: Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y llama directamente al número de teléfono que aparece en tu estado de cuenta o en la página web oficial de tu banco. No hagas clic en enlaces sospechosos : Evita hacer clic en enlaces de mensajes de texto o correos electrónicos que te lleven a sitios web desconocidos.

: Evita hacer clic en enlaces de mensajes de texto o correos electrónicos que te lleven a sitios web desconocidos. Mantén tu software actualizado: Utiliza un antivirus y mantén tu sistema operativo y aplicaciones actualizados para protegerte de malware.