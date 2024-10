VIDEO | Joven muestra en TikTok cómo lo intentan estafar con audios generados con la IA

En el clip, el joven muestra cómo usaron inteligencia artificial para intentar estafarlo utilizando la voz de su mamá; sin embargo, él asegura que ella se encuentra en el mismo sitio que él, por lo que todo se trató por un intento de estafa.

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO EL INTENTO DE ESTAFA?

En el primer audio se escucha cómo una voz femenina dice lo siguiente:

"Hijo, me acabo de meter en un gran problema, te estoy marcando y marcando y no me contestas. Te estoy mandando mensajes porque te necesito, por favor, contéstame".

Acto seguido, el joven explica que dichos audios fueron muy seguramente hechos con la inteligencia artificial, mostrando después el segundo.

"Hijo, necesito que me mandes tres mil pesos, no te preocupes, yo llegando a la casa te explico".

El joven optó por seguir el juego a los estafadores, enviando un audio diciendo que ya había depositado el dinero a una cuenta que él ya conocía; sin embargo, la presunta madre respondió diciendo que en el momento no cargaba con dicha tarjeta y enviaría una nueva para recibir el dinero, dejando a relucir la estafa.

Y después de varios minutos de recibir mensaje tras mensaje de su supuesta madre, desesperada por saber si el joven ya había depositado el dinero y exigir que le envié comprobante para mandárselo a su amiga, el joven optó por confrontarlos y advertirles de tener cuidado con usar la inteligencia artificial para cometer fraudes y robos.

¿NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA?

La preocupación ya ha invadido a las redes sociales, sobre todo en la aplicación de WhatsApp por el gran riesgo que corren los usuarios por la clonación de las voces para sostener conversaciones.

Muchos optaron por eliminar la función de Meta IA de su WhatsApp para evitar cualquier riesgo de una estafa, de clonación de voz o inclusive de una cuenta para ser víctimas de fraude.

En cuanto a otros usuarios, se mostraron escépticos ante el video del joven, notando que el usuario ya tenía agregado el número del que recibió dichos mensajes como el contacto de su madre y sospechando del realismo de la voz de la madre.

De cualquier modo, la evolución del robo y las estafas por Internet podría estar cada vez más cerca para todos.