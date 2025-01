Zayn Malik confirmado en México: Estos son los precios oficiales para su concierto

El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México será el escenario que recibirá a Zayn Malik el próximo 27 de marzo de 2025

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Zayn Malik, el reconocido exintegrante de One Direction, ha encendido la emoción de sus fanáticos con el anuncio de su gira mundial "Stairway To The Sky". Este tour marca el esperado regreso del cantante británico a los escenarios tras varios años enfocado en su carrera como solista.

El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México será el escenario que recibirá a Zayn Malik el próximo 27 de marzo de 2025, donde interpretará lo mejor de su trayectoria en solitario y algunos clásicos que hicieron historia junto a One Direction.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS

Los precios para el concierto de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes varían según la ubicación. Aquí las tarifas oficiales:

Zona general accesible: Mil 245 pesos

Zonas cercanas al escenario: Hasta 3 mil 685 pesos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex comenzará el 30 de enero, dando a los clientes la posibilidad de adquirir sus boletos antes que nadie. La venta general arrancará el día siguiente, y los boletos estarán disponibles tanto en las taquillas del recinto como en el sistema de boletaje oficial.

POSIBLE SETLIST PARA MÉXICO

Durante su gira "Stairway To The Sky", Zayn promete cautivar a su público con un repertorio que incluye sus mayores éxitos como solista, entre ellos "Pillowtalk", "Dusk Till Dawn" y "Better", además de algunas sorpresas para los nostálgicos de su época con One Direction.

Este es el posible setlist del concierto:

My Woman

Birds on a Cloud

Dreamin

Lied To

In the Bag

Ignorance Ain't Bliss

Scripted

Sweat

BoRdErZ

iT's YoU

Shoot at Will

Last Request (Paolo Nutini cover)

PILLOWTALK

Concrete Kisses

What I Am

Alienated

Gates of Hell

Stardust (Liam Payne tribute)

Zayn Malik llega a la Ciudad de México como parte de su gira mundial, ofreciendo a sus fanáticos una experiencia única llena de emociones y recuerdos.