Zayn Malik, exintegrante de One Direction, pospone su gira tras la muerte de Liam Payne

La reciente pérdida de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha dejado una profunda huella en el mundo de la música y en sus seguidores. El pasado 16 de octubre, se anunció el fallecimiento del talentoso artista, lo que llevó a sus excompañeros a expresar su tristeza y condolencias públicamente.

Se confirmó que el cantante falleció tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, en Palermo, Argentina. De acuerdo con el informe del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Payne murió de manera inmediata debido al impacto de la caída, que le causó "politraumatismo y una hemorragia interna y externa".

Ante esta trágica noticia, sus excompañeros se unieron para despedir al cantante en un conmovedor comunicado conjunto, en el que expresaron su tristeza y condolencias. Además, cada uno de ellos, incluyendo a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, dedicaron unas palabras por separado para rendir homenaje a su amigo.

Zayn Malik, quien también formó parte de la exitosa boyband británica, se vio profundamente afectado por la muerte de su excompañero, con quien compartió gran parte de su adolescencia. En un emotivo mensaje en sus redes sociales, Malik expresó: "Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas".

Ante esta dolorosa pérdida, Zayn ha decidido posponer su gira "Stairway to the Sky, Tour 2024" en Estados Unidos, programada para finales de octubre. A través de sus redes sociales, el músico de 31 años explicó que necesita tiempo para recuperarse del impacto emocional que ha tenido la muerte de Payne.

En un emotivo mensaje en Instagram, Zayn anunció que las fechas de los conciertos se reprogramarán para enero de 2025. Aseguró a sus seguidores que los boletos ya adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, que serán anunciadas en las próximas semanas.

"Dada la dolorosa pérdida que sufrí esta semana, he tomado la decisión de posponer mi paso por Estados Unidos. Las fechas serán reprogramadas para enero y las publicaré tan pronto como esté todo listo. Sus boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Los quiero a todos y gracias por su comprensión", escribió Malik.

