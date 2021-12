YosStop narra cómo se sintió en prisión y al quedar libre

En la entrevista, Niño de Rivera cuestionó a Yoseline Hoffman, sobre cómo vivió su reclusión y cómo se sintió al recobrar su libertad.

Asimismo, como recientemente se criticó a la influencer sobre los cobros millonarios por entrevistas, fue que decidió hacerlo con la experta en la materia, sin cobrar ni un peso.

Sobre su último día en el penal, Hoffman dijo que con sus vecinas de celda tuvo una despedida "muy linda", pues las reclusas se pusieron emocionales, lloraron y le abrazaron.

También contó que cuando se enteró que saldría libre, Yoseline comentó: "Fue perfecto. Algo en mí me decía 'esto ya llegó a su final'. Quise dejarle mis cosas a mi vecinas de celda".

Antes de marcharse, les dejó todo el dinero que tenía y que con las gente que tuvo líos esa no estuvo ahí. "Me fui tranquila".

Le explicó a Niño de Rivera que cuando la llevaban a sus audiencias, la metían en una área a la que se refirió como "calabozo", y lo describió como un sitio reducido, feo, en el que no puedes llevar nada, sólo agua embotellada, una toalla por si estás en tus días y una manzana, además de que no puedes ver nada.

Respecto a cómo sintió su libertad, YosStop contó que el proceso de salida es cuestión de paciencia, pues en su caso tardaron 3 horas con el papeleo y la ansiedad hace presa de las presas.

Dijo que no quiso prensa a su saluda, pues lo único que deseaba era estar en casa, con los suyos, abrazar a su familia y a sus mascotas.

"Estuvo chistoso porque cuando me sacaron llegaron dos personas de traje me subieron a una camioneta, pero dije 'no conozco a nadie'".

Expuso que se sintió feliz, y reflexionó sobre las mujeres que liberan, pero que no tienen medios para volver al lado de los suyos, pues salen de madrugada, a lo que la activista le explicó que en todos los casos es así.

Y dijo: "Es durísimo ver a las que no tienen ni 200 pesos para pagar una noche en un hotel, es muy duro".

A lo que Yoseline le contesta que, aunque es horrible eso, en su caso no fue así, "pero sí debe ser algo muy duro salir de ese lugar y no tener cómo ir a tu casa o tener a alguien que te esté esperando. Es algo que yo me imagino que debe ser muy feo. Yo salí muy feliz y contenta".

Define la prisión como un lugar necesario, con muchas áreas de oportunidad, pues aunque existen derechos humanos, dentro de la cárcel la cosa no es así, se vive otra cosa. "Hay un momento en que ya no te sientes humano, que exista esto es inhumano", destacó la youtuber.

Y finaliza la charla con Niño de Rivera y le pide que, así como ve áreas de oportunidad para las internas, que no suelte el tema, sino seguir compartiendo la importancia de ver el sistema penitenciario y las prisiones mexicanas.

YosStop se comprometió con la experta: "Es algo que no se me va a olvidar y no quiero olvidar. Olvidarlo no me sirve de nada, a contrario, tenerlo presente me suma más, me ayuda a mí para ayudar a otras personas".