"Yo no puedo tener un hijo así": Yahir

"Mi hijo necesita estar limpio porque es una persona cuando no está en drogas y es otra persona cuando está consumiendo... por mi parte estoy tomando mis terapias y a seguirle", indicó el cantante al programa "Ventaneando".

"Estoy viviendo una terrible pesadilla, lógicamente triste por la adicción de mi hijo, recayó después de mucho tiempo, está en problemas de nuevo y no quiere saber nada de nadie. Quiere que nosotros lo aceptemos así como lo es, con su sexualidad y su adicción, pero yo no puedo tener un hijo así conmigo", dijo el ex académico.

"La última vez que tuve comunicación con él, me dijo que lo aceptara tal y como es, pero no puedo aceptarlo por mis valores, ese mundo no se lo enseñé... Yo vengo de una familia donde todos somos unidos y lo seguimos siendo. Él no quiere ser parte de este mundo", puntualizó el histrión.

Yahir dijo que su prioridad ahora es criar a su hijo menor Ian, así como apoyar a su mamá y abuela, a quienes les ha tratado de esconder lo que está sucediendo con Tristán.

Primero video sexual de Tristán

Fue el pasado 5 de noviembre cuando en la cuenta de Twitter de Tristán Othon Fierros, publicó un enlace de que ya estaba publicado su primero video sexual junto a su novio Axel Martínez.

Aunque el material de Tristán ya esta publicado en Internet, mencionó que seguirá creando más videos para adultos, pues asegura que se quiere dedicar a eso por mucho tiempo.