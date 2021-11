Yalitza Aparicio posa sensual en revista para caballeros

Y es que desde ese momento se colocó en boca de todos, tanto para encabezar causas sociales, como embajadora de la Unesco, hasta para que denostaran contra ella, cuando artistas mexicanos se referían a ella como "india".

También se convirtió en modelo de conocidas firmas de moda y ha aparecido en la portada de varias revistas.

La última en que ha posado es en la revista para caballeros Skin (Bad hombre Magazine), en la que se ve una Yalitza como jamás había posado: sensual.

La nueva la dio a conocer la actriz a través de su cuenta de Instagram, con una imagen en blanco y negro, misma que acompañó de otras fotos de la sesión y un mensaje.

"Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase más tiempo", se lee en el post de Aparicio.

"Siempre disfrutando de cada momento", señaló la también maestra mexicana, quien es considerada una mujer influyente y empoderada.



En las imágenes se aprecia a Yalitza enfundada en un atuendo de cristales, así como en un vestido strapless café, así como en un close up al rostro.

Y como siempre ha sido noticia, los halagos para la actriz, de parte de sus admiradores, no se hicieron esperar: "Que privilegio que personas como tú sencillas, humildes representen a nuestro bello México. Brilla mucho y no permitas que nadie quite ese brillo en ti, ni los malos comentarios, ni las críticas. Buenos deseos y bendiciones preciosa", posteó una fan.

Otros: "Gracias Yali por ser tan hermosa por dentro y por fuera ¡México te ama! ¡Y el mundo también!", "Belleza mexicana", fueron otros mensajes.

A pesar de su apretada agenda, Yalitza Aparicio continúa su labor altruista, y también a la espera de Presencias, su segundo filme.