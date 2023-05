"Y si fuera más chavito, ¿qué tiene?": Galilea Montijo es captada junto a modelo español

Luego de anunciar su reciente separación con Fernando Reina, la conductora Galilea Montijo se ha envuelto en una nueva polémica, luego de que unas relevantes fotografías salieran en una revista de nivel nacional junto al modelo español, Isaac Moreno.

En las imágenes se le puede ver a la conductora de "Hoy" agarrada de la mano del famoso modelo en una playa ubicada en Quintana Roo.

Luego de este suceso, Galilea tuvo que salir a hablar con los medios de comunicación para aclarar la polémica, "Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro", señalo.

Agregó que entre la historia de su exmarido Fernando y ella no había "cosas raras", en cambio, expresó que siempre se mantendrán unidos por el hijo en común que tienen, por lo que no le parecía "padre" estar inventado historias solo para vender contenido.

Comentó que las fotos que andan circulando, no son actuales, ya que fueron tomadas cuando se acababan de conocer, "Me encanta que ponen una fotografía cuando nos conocemos. Aparte yo dije ´¡qué guapo chavo!´, ahí nos conocimos, pero no es de ´hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir´, tampoco muchachos".

Finalmente, mencionó su inconformidad de que las personas critiquen cuando una mujer quiere volver a hacer su vida, pero cuando un hombre hace lo mismo lo felicitan.

"No está padre que si un hombre si se divorcia, anda con alguien se lo aplauden, no está padre que a una como sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien, perdón, también tenemos derechos las mujeres, tenemos derecho igual que a los hombres, no es un chavito tiene 42 años y si fuera más chavito, ¿qué tiene?", indicó la conductora.