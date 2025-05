¿Volverá Eugenio Derbez como Burro en Shrek 5? Esto se sabe

El universo de Shrek vuelve a sacudir al mundo del cine y las redes sociales. A más de una década del último estreno, la esperada quinta entrega de la saga animada ha dado de qué hablar tras filtrarse lo que podría ser su trama oficial.

La noticia ha generado revuelo entre los fanáticos, especialmente en México, donde miles esperan con ansias saber si Eugenio Derbez regresará como la entrañable voz de Burro.

¿CUÁL ES LA TRAMA FILTRADA DE SHREK 5?

De acuerdo con la información que ha comenzado a circular en internet, Shrek 5 tendrá como eje central a Felicia, la hija de Shrek y Fiona, y la historia dará un giro inesperado: los personajes principales serán transportados al mundo real o a una versión similar al nuestro donde enfrentarán la misión de regresar a su universo original.

La premisa ha sido celebrada por fans que consideran a las cintas anteriores como clásicos del cine animado moderno, y que ahora esperan que esta nueva entrega mantenga el nivel de humor, emoción y calidad que caracterizó a las películas previas.

Shrek 5 tiene previsto su estreno para el 23 de diciembre de 2026, fecha que coincide con el 25 aniversario del lanzamiento de la primera película en 2001. Aunque originalmente se había anunciado para julio del mismo año, el cambio de fecha busca capitalizar la nostalgia de toda una generación.

ELENCO CONFIRMADO Y NUEVOS ROSTROS

Hasta el momento, DreamWorks Animation ha confirmado el regreso de los actores originales en su versión en inglés: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Diaz (Fiona). A ellos se suma Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija del ogro protagonista.

La dirección estará a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, quienes buscan rendir homenaje a los elementos clásicos que hicieron de la franquicia un fenómeno mundial.

¿EUGENIO DERBEZ VOLVERÁ COMO BURRO EN EL DOBLAJE LATINO?

Una de las mayores incógnitas para el público hispanohablante es si Eugenio Derbez volverá a prestar su voz para el personaje de Burro. Aunque el actor ha confirmado que se encuentra en negociaciones con DreamWorks, su participación dependerá de una condición fundamental: poder adaptar el guion para incluir el humor y los modismos que caracterizaron su interpretación original.

"Me contactaron, sí, pero no regresaré si me obligan a seguir el guion al pie de la letra. El personaje necesita su estilo", habría declarado Derbez en entrevistas recientes.

Otra duda latente es el regreso de Alfonso Obregón, voz original de Shrek en el doblaje latino. Aunque su interpretación es muy querida por el público, algunos escándalos personales han puesto en duda su participación en esta nueva entrega. Por ahora, no se ha confirmado si retomará su papel.

La franquicia ha recaudado más de 2,900 millones de dólares en taquilla a nivel global, por lo que las expectativas para este regreso a Muy Muy Lejano están por las nubes.