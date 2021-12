Viggo Mortensen en inesperado viaje a Hermosillo

El actor y productor estadounidense de ascendencia danesa, estuvo en la capital del estado este fin de semana, y más de algunos se quedaron con los ojos cuadrados al verlo en la ciudad.

Enfundado en un jersey de Naranjeros, quien diera vida "Aragorn", en El Señor de los Anillos, se tomó algunas fotos con quienes le pidieron.

Por otra parte, cientos de admiradores del cineasta lamentaron no haber sabido nada de su presencia en Hermosillo.

Un usuario de Twitter publicó: "No puedo creer que Viggo Mortensen esté en Hermosillo y no me di cuenta".

Sin embargo, quien corrió con suerte fue la artista Zara Monroy, quien publicó en su Facebook una foto con el aclamado candidato a Mejor Actor, y explicó que Mortensen se encontraba de paseo por Punta Chueca, tierra de la Tribu Seri.

"Con el actor y productor #viggomortensen ¡es muy lindo, y usted me cae súper bien! #aragorn #señordelosanillos ¡qué gusto conocerlo y estrecharle mi mano al de usted! #soyfan pero no le cuenten a nadie porque muero si se entera que soy fan. #estasfotossonperfectas ¡amo!", escribió.

Por otra parte, más internautas publicaron comentarios en que aseguraban haber visto al director en un restaurante ubicado al poniente de Hermosillo.