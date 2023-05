VIDEO |Milan, hijo mayor de Shakira, fue el pianista de su nuevo tema "Acróstico"

Tal parece que Shakira ya dejó atrás los temas de desamor dedicados a Gerard Piqué tras su dolorosa separación a causa de la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.

Ahora en una nueva etapa musical, la colombiana creó un tema dedicado a sus hijos, en el que aparecen de nuevo sus letras escritas con amor, sobre todo del amor más grande ara ella, el de sus dos pequeños hijos.

En tema "Acróstico" es una simbología de letras que se van conjugando hasta formar un acróstico con los nombres de Milan y Sasha, en el que su hijo mayor está involucrado en la realización, ya que es nada más y nada menos que el pianista del tema.

La idea de que Milan se involucrara en la melodía de "Acróstico" surgió cuando Shakira le mostró la letra a los dos pequeños y Milan le pidió tocar el piano para la versión final de la canción.

Sin duda "Acróstico" es una melodía llena de amor, en la que la colombiana describe lo importante que han sido Milan y Sasha para seguir adelante tras los dolorosos momentos pasados desde su separación de Gerard Piqué.

El video animado de "Acróstico" relata la historia de una mamá pájaro que construye un nido para sus dos hijos polluelos, a quienes protege, cuida, alimenta, los enseña a volar y emprenden su vuelo juntos.

Sin duda esta canción es una de la composiciones más bellas de la historia . pic.twitter.com/Ueu2C6x2IB — Bruno The Insider (@JLOAccess) May 12, 2023

Esto fue confirmado por Lexuz, productor de la canción. En un Instagram live habló de cómo presenció el emotivo momento cuando Milan le pidió a Shakira ser el pianista de la canción.



Lexus tambien destacó el gran talento musical de Milan que sin duda heredó de su mamá ??. pic.twitter.com/HXeSm7X0Mg — Bruno The Insider (@JLOAccess) May 12, 2023

ACRÓSTICOS DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA

MILAN:

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

SASHA:

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas.