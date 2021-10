VIDEO. Laura Bozzo arremete contra los mexicanos y Televisa

El programa de espectáculos "Chisme No Like" mostró algunos audios donde Bozzo se expresa de forma despectiva de la televisora en la que trabajó por varios años.

El programa de espectáculos "Chisme No Like" mostró algunos audios donde Bozzo se expresa de forma despectiva de la televisora en la que trabajó por varios años.

En las grabaciones se escucha a la conductora vociferando contra Televisa, Pepe Bastón y su esposa, la actriz Eva Longoria y también habla de Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Refirió que Pepe Bastón y Eva Longoria nunca la quisieron y los llamó "gente de mier..."

Además, "La Señorita Laura" afirmó que Televisa tuvo grandes entradas gracias a su trabajo, y que sus logros fueron gracias a su esfuerzo, pero la televisora nunca la apoyó.

"Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado", señaló.

Asimismo, se dio a conocer otro audio donde menciona a Yolanda Andrade y Verónica Castro, hablando sobre la supuesta relación que tuvieron.

"Verónica Castro le dejó grandes fortunas a Televisa y sin embargo; defienden a Yolanda Andrade. Yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja", afirmó.

Además, Laura Bozzo afirmó que vivir en México era para ella una pesadilla, a pesar de que, tras graves problemas legales en Perú, arribó al país, donde consiguió trabajo en las dos televisoras más importantes.