VIDEO: Karla Panini ofende a familia de Karla Luna

Como se recordará, Panini y Luna eran mejores amigas, además de trabajar juntas en el dúo de comedia "Las Lavanderas"; sin embargo, todo ese mundo se vino abajo cuando la primera le robó el esposo a la segunda.

Y es que la comadre Güera (Panini) ofendió a los familiares de la comadre Morena (Luna) al llamarlos "parásitos y vividores", justificando sus dichos a través de un video en vivo de Instagram.

Asimismo, adelantó que tanto ella, como su esposo Américo Garza, se encargarían de "desenmascarar" a los deudos de Luna, quien murió de cáncer el 28 de septiembre de 2017.

Explicó que realizarían una dinámica para hablar de la familia de la fallecida Luna, lo que, adelantó, podría molestar a su detractores; además, dijo que ella y su esposo viven de lo más tranquilos, a todo dar.

“No sé por qué la gente piensa que nosotros vivimos intranquilos. No entiendo, nosotros vivimos a todo dar, todos los días”.

Asimismo hizo una advertencia respecto a que hay que “desenmascarar personas”, y que no comprendía por qué algunos no han entendido la historia, pero que era "importante hablar muchas de cosas".

Expuso que no se habían referido al tema no por temor, pues no temían a nadie, menos a quienes llamaron "gentecita muy corriente" a la que le pagan por armar líos.

“Si no habíamos hablando antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores”, afirmó.

Asimismo, se refirió a que las hijas de su examiga llevaban la sangre de parásitos, pero que no quería insultar a las hijas de su esposo y aclaró:

“Yo jamás dije que mis niñas tienen esa sangre. Es un mensaje que yo leí. No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones”.