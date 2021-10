VIDEO: Influencer humilla a mesero en conferencia; no lo perdonan

De acuerdo con los medios, Muñoz se encontraba dando una charla motivacional, cuando de pronto se dirige al mesero al que le agradece su trabajo, y le recuerda que por su "falta de hambre" podría permanecer en su empleo los próximos 20 años.

"Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él".

El momento circula en Twitter, y se ve cómo Carlos Muñoz avergüenza al mesero, quien sólo atina a mirarle.

Los internautas no vieron para nada bien el proceder del influencer, por lo que salieron en defensa del trabajador y destrozaron al motivador con memes a través de las redes.

Otros comentaron que si en realidad el motivador fuera millonario no estuviera impartiendo charlas motivacionales.

Un usuario le comentó que los ciudadanos que califica como "los que no tienen el hambre" son las personas no han tenido oportunidades y son las que más se esfuerzan para sacar a sus familias y al país adelante.

Y aunque el video data del 2020, con otro video, Carlos Muñoz se defendió y dijo que le había dado una beca al mesero.

Carlos Muñoz es un empresario nacido en Querétaro es dueño de la consultoría 4S Real Estate e Instituto 11, con la que promueve el emprendimiento.