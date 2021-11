VIDEO: Galilea niega vínculo con "El Barbas" e Inés Gómez Mont

A través de su cuenta de Instagram, la famosa se dijo cansada de que los medios de comunicación, algunos periodistas y personas en general la están haciendo el centro de sus ataques.

Aprovechó el espacio para negar que tenga vínculos ilegales con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga.

Calificó de rumor lo dicho por la periodista Anabel Hernández en su libro Emma y las otras señoras del narco, donde la vinculaba al fallecido narco.

Dijo que se conducía con profesionalismo y apegada a las leyes; "Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos".

Ahora, señaló, tiene una familia que cuidar y una posición, pero que las difamaciones le han dolido mucho a lo largo de su carrera y a su esposo.

El 26 de noviembre, la Montijo fue abordada por la prensa a la salida de Televisa y aprovechó para señalar que no es la primera ocasión que la relacionan de esa manera.

En medio del llanto, pidió que ya le "paren" a los escándalos y a los ataques a su familia.

En cuanto a Inés Gómez Mont, señaló: "No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez (...) Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten", expresó.

Finalmente, se refirió al único problema jurídico en que se involucró, y fue en el caso de su hermana, quien fue acusada de posesión de drogas y donde fue apoyada por el jurídico de Televisa.