VIDEO. Belinda muestra "humilde" casa en México

Pese a que a la fecha en la plataforma sólo están disponibles cuatro capítulos, el primero fue uno de los que más llamó la atención, pues la actriz y cantante brindó un breve recorrido por su "humilde" mansión.

La gigantesca y lujosa residencia se localiza en la Ciudad de México (CDMX), y fue la propia "Beli" quien encabezó el recorrido.

La artista mostró, brevemente, cómo luce su casa, pero también la misma está llena de obras de arte, tiene pisos de mármol un norme portón a la entrada.

“Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto”, indicó.

Pero, en un momento del recorrido, Belinda destacó un espacio muy especial para ella: la foto de su abuela, a la que, después de mostrar, le dio un beso.

También se apreciaron espacios amplios, costosos y elegantes muebles, así como un jardín lleno de flores y otras cosas más.

Finalmente, Beli señaló: “Mi casa es el reflejo de mi personalidad; perfeccionista, popera, surreal y detallista".