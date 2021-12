VIDEO: Adela Micha asegura "Silvia Pinal no tarda en morirse"

Micha fue sumamente criticada por su desatinado comentario y a través de Internet comenzó a circular un video en el al regresar de un corte comercial de su programa "Me lo dijo Adela", aseguraba que la actriz "ya se iba a morir".

¿Tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse. ¿Por qué no escriben algo y se los grabo? Yo creo que ya se va a morir", dijo la conductora a las personas de producción de su programa.

Al regreso del programa la conductora aseguró que ella no había dicho tal cosa, pero los internautas no le perdonaron su desatinado comentario y fue duramente criticada.

"Eso hace un reportero?, okey, también soy un reportero, y en todas las redacciones preparan obituarios, por si las dudas, pero no son las formas"; "Pues ojalá que Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán la mandan por un tubo cuando pida entrevista. Es un buitre"; "Que mejor admita que se equivocó y pida disculpas a la señora Pinal"; "Híjole mi reina, la cajeteaste gacho", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Más tarde, la periodista se disculpó con la actriz y su familia, y aseguró que no fue su intención ofender ante la situación, así como por su falta de tacto.

"Sí dije ´no se vaya a morir´, porque es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca. Y dije ´voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto", declaró.

?? #VIDEO | Adela Micha es grabada mientras habla de Silvia Pinal y su contagio de Covid19. ¿Qué dijo? Ve el video. #yn pic.twitter.com/omqvrHEBpM — La Silla Rota (@lasillarota) December 23, 2021

También precisó que su expresión fue "No se vaya a morir" y no "Ya se va a morir", como se ha dicho.

Luego escribió un mensaje en su cuenta de Twitter donde expresa su deseo de que la actriz se recupere pronto.