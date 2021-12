VIDEO: Acusan a Sergio Mayer de agredir a periodista en EEUU

El momento fue captado en video por los propios camarógrafos de Ceriani, y compartido en el Instagram del también actor.

Además, comentó lo ocurrido en el programa de internet que conduce, Chisme No Like, acompañado de la también periodista Elisa Beristain, y dijo que la situación no se quedaría así ante las autoridades norteamericanas, pues él sólo hacía su trabajo.

De acuerdo con las imágenes, Ceriani abordó a Mayer a su llegada al evento, y le cuestionó sobre lo consignado en el libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, en el que también aparece la esposa del actor, Issabela Camil.

Y aunque en un inicio fue tranquilo, el mexicano le da la espalda a Javier y se retira; Ceriani lo sigue y en un momento dado, Mayer se vuelve molesto y le dice que con su esposa no se metiera, a lo que el conductor le contestó que ella lo estaba agrediendo verbalmente, al llamarle "basura" y "porquería".

Después señala que "voy a hacer el reporte a la Policía... y esto no va a quedar así; por supuesto, va a haber demanda, porque no vamos a permitir que ningún exdiputable, ningún exstripper, ningún hombre poderoso del mundo venga aquí a los Estados Unidos a molestar y a insultar y a agredir a mi persona, a mi cuerpo y a mi trabajo. La herida es emocional, porque en realidad yo estoy acá haciendo mi trabajo", puntualizó.

SERGIO MAYER REVIRA

Culminado el evento, Sergio Mayer atendió a los medios y aclaró que en ningún momento agredió físicamente a Javier, sólo le pidió que no le faltara al respeto a su esposa, y aseguró que su reacción fue provocada por el propio Ceriani.



"Estaba esperándome, me estaba diciendo: ´a ver si el cobarde da la cara´. Yo siempre he dado la cara. Siempre les he respondido a todos ustedes, pero de ahí que a que ustedes pasen a ser la estrella, yo no los veo a ustedes haciendo pasarela, o eres reportero o quieres protagonizar", señaló.

Respecto a si alguna autoridad lo había abordado, Mayer respondió que no tienen nada qué hablar con ellos, pues su presencia obedecía a un evento, por lo que no atendería a policías.