Video.- Sufren terrible accidente Los Cadetes de Linares

La gran mayoría de los músicos se encuentran bien de salud, solamente el hijo del fundador de los Cadetes de Linares sufrió la peor parte y lamentablemente tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.

Según el último reporte médico se informa que se encuentra delicado pero estable, bajo observación médica.

En la cuenta oficial de la agrupación, compartieron un video en donde se informa del percance y piden oraciones para la pronta recuperación de Guerrero Jr.

Horas después del accidente, el hijo del fundador de los Cadetes de Linares, compartió un video en Facebook en donde afirma que se encuentra bien.

"Hola, raza. A todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad", dijo Homero Guerrero Jr.

