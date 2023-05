VIDEO | Hijos de Mariana Levy acusan a su hermana María de impedir que cobren su herencia

Tras 18 años de la muerte de Mariana Levy, sus hijos Paula, de 21 años, y José Emilio, de 18, no han podido cobrar la herencia que la actriz les dejó, la cual estaba estipulada que recibirían al cumplir su mayoría de edad y señalan a su hermana María Levy, de 27 años, de interponerse para que reciban su parte.

Luego de muchas especulaciones en torno al tema, José Emilio y Paula Fernández Levy, hijos de la fallecida actriz y José María Fernández "El Pirru", rompieron el silencio y revelaron lo que ha ocurrido al respecto.

En entrevista exclusiva para TVNotas, José Emilio declaró que en este momento está viviendo solo y la pasa bastante mal pues se encuentra sin trabajo, por lo que ha estado vendiendo comida y recibiendo ayuda de sus vecinos para subsistir.

"Ha sido bastante difícil estar sin dinero, hay semanas que me duele la cabeza muy fuerte por la desesperación y el estrés de encontrar trabajo, pero vecinos me han ayudado. También en cierto momento comencé a vender desayunos, tortas, chilaquiles para los guardias de mi fraccionamiento, para poder subsistir, pero ahorita estoy buscando un trabajo fijo", declaró.

José Emilio acusó a su hermana María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, de obstaculizar el proceso para que él y Paula cobren su parte de la herencia y aseveró que no tienen una buena relación con ella.

"Siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, eso es lo que yo siento", afirmó.

El joven destacó que han pasado 18 años de la muerte de su madre y no se ha resuelto nada en torno a la herencia y aseguró que varias personas se han aprovechado de los bienes que Mariana les dejó a sus tres hijos.

"Ha habido personas que han trabado que cobremos ese dinero. Estoy desesperado por cobrar ese dinero, que sería un volver a empezar", declaró.

Asimismo, el hijo menor de Mariana Levy destacó que su tío Coco Levy hizo un mal trabajo como albacea en el testamento y que cuando le tocó rendir cuentas faltaba dinero, por lo que El Pirru y María, que ya era mayor de edad, decidieron nombrar a una amiga de Mariana como albacea.

JOSÉ EMILIO HABLA DEL SEGURO DE VIDA QUE LES DEJÓ MARIANA LEVY

Reveló que había un seguro de vida que Mariana dejó a nombre de María, pero que compartiría con él y con Paula; sin embargo, no recibieron ni un peso, pese a que su hermana le prometió que les daría de ese dinero.

"Ella cobró ese dinero hace aproximadamente ocho años y hasta la fecha no hemos visto, ni mi hermana, ni yo, ni un peso de ahí, y sí es algo que me lastima que no haya repartido algo de mi mamá entre los tres. Es cierto que legalmente estaba a su nombre, porque cuando mi mamá sacó ese fideicomiso, nosotros no habíamos nacido y no tuvo tiempo para modificarlo, pero moralmente, creo que sí nos pertenece a los tres", aseguró a TVNotas.

PAULA ASEGURA QUE MARÍA NO LES HA DADO SU PARTE DEL SEGURO DE VIDA

Por su parte, Paula, de 21 años, reveló que su hermana mayor constantemente les promete que les dará su parte del seguro de vida, pero no lo ha hecho.

"Miles de veces lo hemos hecho (pedirle el dinero), pero siempre nos dice lo mismo, que nos lo va a dar".

Los hermanos Fernández Levy aseguraron que han dejado ese asunto en manos de la abogada María Consuelo Estrada, en quien confían por su honestidad y los asesora para que puedan disponer de su parte de la herencia que les corresponde.