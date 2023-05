VIDEO | Galilea Montijo responde a críticas por noviazgo con modelo: "Me divorcié, no me capé"

Han pasado tan sólo unos meses de que Galilea Montijo decidiera divorciarse de Fernando Reina Iglesias, y ya encontró remplazo en su corazón: el modelo de origen español Isaac Moreno.

Fue el 11 de marzo de 2023, mediante un comunicado, que la originaria de Guadalajara, Jalisco, anunció que su matrimonio de 11 años había acabado, pero que estaban en buenos términos, por el bien del hijo en común: Mateo.

Sin embargo, y como muchos casos ocurre, la noticia dividió opiniones, pero la famosa de 49 años de edad quiso responder a quienes están en su contra.

Y lo hizo con su característico sentido del humor durante el programa matutino Hoy, que se transmite por Televisa.

Fue en una mesa, rodeada de sus compañeros que la Montijo respondió: "Me divorcié, no me capé", para justificar su libertad para rehacer su vida con el modelo español.

¿QUIÉN ES EL GUAPÍSIMO NOVIO DE "GALI"?

Se trata del modelo Isaac Moreno, de 37 años de edad, y es un hombre originario de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, donde nació en un barrio austero, donde dijo que fue feliz por andar en bici y jugar soccer.

Además, cursó la licenciatura en Contabilidad, pero la vida lo llevó a convertirse en ingeniero estructural, y por 15 años laboró en su carrera en los estados de Nevada y California, en Estados Unidos.

Sin embargo, se inclinó por el modelaje, al publicar fotos suyas en la playa, pero sin la idea de una carrera como tal, hasta que gradualmente se involucró con la industria de la moda y le ha ido excelente, pues ha colaborado con prestigiosas marcas.

Al igual que su novia, el español tiene un hijo pequeño con el que sale en algunas fotos en Instagram.