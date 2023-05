VIDEO | Christian Nodal hace llorar a un niño durante su concierto

Un momento de lo más emotivo se vivió durante el concierto de Nodal realizado en la Arena Monterrey, donde el cantante compartió con un pequeño admirador a quien subió al escenario; sin embargo, no se esperaba la reacción que tendría el menor.

El niño se acercó al escenario para entregar un ramo de flores a su cantante favorito, pero Nodal quiso interactuar más de cerca con él y lo subió al escenario en forma de agradecimiento por el detalle y para que cantara con él.

Sin embargo, al estar al lado de su ídolo, el pequeño. Sin creer lo que estaba pasando, con su rostro lleno de sorpresa y emoción comenzó a llorar.

Al ver lo que pasaba, Christian Nodal se arrodilló junto al niño para tranquilizarlo mientras seguía cantando.

La reacción de los fans del sonorense no se hizo esperar y aplaudieron eufóricos, mientras el pequeño entre lágrimas, volteó hacia el público y les hizo una señal levantando su pulgar, diciendo que todo estaba bien, lo que causó la risa de Nodal.

Los internautas no dejaron pasar el momento para comentar el video, incluso opinaron que ese momento fue lo mejor del concierto.

"Se emocionó mucho", "¿Llanto de emoción o terror?", "Hasta yo lloro de emoción", "Nodal no se aguantó la risa", "No me voy a cansar de verlo", "El niño me representa", "Claramente yo sería el niño", "Hasta a mí me dio risa de mirar la cara de Nodal", "Llevo viéndolo 1000 veces y no puedo parar de reír", "Sin duda lo mejor del concierto", "Me pasaría", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Nodal.