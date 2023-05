VIDEO | Chayanne provoca a sus fans con polémica pregunta

Uno de los cantantes más reconocidos internacionalmente es Chayanne, quien además de su talento, es reconocido por su carisma y sencillez y su atractivo físico, lo que hace que sea tenga miles de seguidoras enamoradas y soñando con él.

El boricua a pesar de su madurez es un símbolo sexual para varias damas, y hasta lo llaman "el papá de todos", debido a que varias mujeres han dicho a manera de broma que es el padre de sus hijos.

El pasado martes, cantante acaparó las redes sociales al publicar un video en su cuenta de Instagram mediante el cual lanzó una atrevida pregunta a sus fans, tras terminar de grabar el clip de un tema.

El intérprete de "Provócame" les contó a sus admiradoras que acababa de salir de la alberca y les adelantó que estaba grabando un videoclip y que estaba quedando hermoso, mismo que se estrenará este 25 de mayo en todas las plataformas.

Luciendo una bata blanca y debajo de ésta un bóxer negro, Chayanne publicó un video con la descripción: "Juum, espero que les guste... el video Bailando Bachata".

Sin embargo, el mensaje no terminó ahí y lanzó una pregunta que emocionó a sus seguidoras. "Me pusieron una bata y ahora no sé si... ¿Me la quito o me la dejo?", lo que provocó una ola de comentarios de las internautas.

De inmediato, sus fanáticas no pudieron dejar pasar la oportunidad de contestarle su pregunta llenándolo de elogios y la mayoría votó porque se quitara la bata.

"Ay, mi amor hermoso, quítatela, ansiosas esperando", "¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!", "Te amamos con o sin bata, pero por hoy quítatela", "Te la quitas conmigo, mi amor", "Uf, qué pregunta... que vuele esa bata", "Quítatela, papi", "Hasta la pregunta es necia, quítatela bombón", son algunos de los comentarios de sus acérrimas fans.