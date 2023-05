VIDEO | Captan a Elon Musk de antro en Los Cabos

El magnate Elon Musk fue captado pasando un agradable momento durante una escapada a Los Cabos, durante el Festival Sundream Baja 2023, realizado el pasado fin de semana en San José del Cabo.

El magnate demostró que pese a estar al pendiente de sus empresas, se da tiempo para divertirse e incluso sacó sus mejores pasos de baile en la pista de un antro durante la presentación de Rüfüs Du Sol.

Una serie de videos en las que aparece el millonario bailando y luciendo sus mejores pasos mientras las personas presentes lo grababan, circularon en redes sociales y se viralizaron.

Elon vibing out to Rufus Du Sol in Cabo pic.twitter.com/aTUGH90jYc