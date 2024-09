VIDEO | Belinda saca nueva versión de "Sapito"; ahora es un corrido tumbado

Desde niña, Belinda dejó ver que por sus venas corría sangre de artista, y desde que apareció en televisión no ha parado hasta convertirse en una de las artistas pop más representativas de México.

La famosa se ha caracterizado por tener grandes éxitos tanto en la música, como en televisión, además de sus controversias por su vida privada, como la supuesta relación con un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Y SIGUE SORPRENDIENDO A SUS FANS

Fiel a sus seguidores, Beli "Bélica", como también le llaman sus seguidores en redes sociales, creció ante las cámaras, pues ¿quién no recuerda y ha bailado la canción "Sapito", banda sonora de la telenovela de 2002, Cómplices al rescate?

Si no todos, la mayoría de la generación actual, pues desde entonces y hasta en sus más recientes presentaciones, el público le pide esta canción, hecho por el cual ella dijo en un concierto que estaba cansada de que se la solicitaran.

ESTA ES LA UNA NUEVA VERSIÓN DE "SAPITO"

Como se dijo, Belinda siempre ha tratado de dar lo mejor de sí para sus seguidores, y para no volver a generar polémica, decidió dar una version de su más legendario tema.

Sin embargo, no lo hizo con un cambio de look, ni con un nuevo noviazgo, sino con una nueva versión de "Sapito", pero en ¡corrido tumbado!

Ya no importaron las más de dos décadas que la canción es escuchada y pedida por sus fans, sino que decidió reinventarla y hacerla del agrado de las nuevas generaciones.

Y es que el corrido tumbado es un género que surgió allá por el 2010 y del que fue pionero el cantante sonorense Natanael Cano.

No obstante no es la primera canción que hace en este género, Cáctus fue su primer incursion en el género y no le fue tan mal. Luego vino 300 noches, en colaboración con Cano, con lo que Belinda demuestra que es camaleónica en los géneros musicales.

LOS FANS ENLOQUECEN

En cuanto Sapito en corrido tumbado salió a las redes sociales y diversas plataformas, los fanáticos de Beli "Bélica" reaccionaron a la nueva version, pues el clip se volvió viral, lo que reafirma que es una de las cantantes más queridas del medio.