Belinda habría tenido encuentro con Iván Archivaldo, hijo de "El Chapo" Guzmán, según Anabel Hernández

En el segundo capítulo de su podcast Narcosistema, la periodista de investigación Anabel Hernández reveló una sorprendente afirmación: Belinda, la célebre cantante pop mexicana, habría mantenido una amistad cercana con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La información proviene de Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", ex operador del Cártel de Sinaloa.

Durante la entrevista, "El Mini Lic" compartió que Iván Archivaldo frecuentemente presumía de su amistad con Belinda.

Aunque no presenció personalmente encuentros entre ellos, López Serrano aseguró que el hijo de "El Chapo" mencionaba a la artista con frecuencia. "Iván me decía con Belinda, él presumía", declaró 'El Mini Lic' a Anabel Hernández, aunque aclaró que no pudo confirmar los detalles exactos de estas interacciones.

Hernández también citó a una fuente anónima del Cártel de Sinaloa que aseguró que en 2022, Belinda e Iván Archivaldo compartieron una cena en la bahía de Altata, en Sinaloa, donde el líder de Los Chapitos tiene una propiedad.

Según esta versión, Iván habría obsequiado a la cantante un reloj valorado en más de 200 mil dólares. Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas concretas que corroboren esta relación.

Cabe recordar que desde 2011, Belinda ha sido vinculada con Iván Archivaldo, pero tales rumores no han sido comprobados. La única coincidencia verificable entre ellos es que ambos nacieron el 15 de agosto: Belinda en 1989 en Madrid y Iván Archivaldo en 1983 en Sinaloa.

Este no es el primer vínculo público entre Belinda y el Cártel de Sinaloa. En 2019, durante el juicio de 'El Chapo' Guzmán, Andrea Vélez, una testigo del caso, declaró en entrevistas con la periodista Marian de la Fuente que el narcotraficante tenía un "amor platónico" por la cantante y había intentado organizar un encuentro para verla en concierto en Sinaloa.

A pesar de estas controversias, Belinda ha mantenido su enfoque en su carrera artística. Su más reciente trabajo en televisión fue en la serie ¿Quién lo mató?, y en la música, ha explorado el género de "corridos coquette", lanzando temas como "Cactus" y "300 noches" en colaboración con Natanael Cano.