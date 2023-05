VIDEO | Bárbara Mori dejó de tomar alcohol porque fue infiel

Poco a poco, Bárbara Mori ha compartido un poco más de su vida privada y ha compartido con la prensa diversos episodios de su intimidad y recientemente decidió revelar la razón por la que decidió dejar el alcohol.

Durante el podcast "El rincón de los errores" de su amiga Marimar Vega, Mori reflexionó sobre los errores que ha cometido a lo largo de su vida y sorprendió cuando confesó que le fue infiel a una de sus exparejas y eso la determinó a cambiar su vida.

"La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio, y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras", reveló la actriz.

La protagonista de "Rubí" aceptó que a raíz de esa decisión aprendió a ser más congruente con lo que hacía. "Como que yo sentía que no quería ser esa persona, o sea, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía 'Ya no quiero ser él, ¿yo miento así?, no quiero ser esa persona'", explicó Mori.

La exesposa de Sergio Mayer destacó que fue en ese momento que decidió buscar la verdad sobre su vida, y pese a que la situación fue complicada como otras a las que se ha enfrentado, en este momento su vida está muy bien y tiene una buena racha, tanto en lo laboral en su debut como directora, como en el amor, con su relación con Fernando Rovzar.

"Me siento absolutamente satisfecha con la persona y con la mujer que soy hoy porque siento que en mi carrera como actriz estoy en un momento hermoso también viviendo cosas bellísimas".

Como pocas veces, Mori habló de su vida personal y destacó que está absolutamente realizada con su pareja, y se siente como si estuviera viviendo un sueño.

Bárbara Mori no reveló quién había sido su pareja a la que le fue infiel, aunque en su momento se rumoró que habría engañado a Sergio Mayer cuando él estaba en Miami.