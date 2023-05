VIDEO | Alicia Keys sorprende a fans cantando canción de Peso Pluma

Durante su presentación de gira "Alicia + Keys World Tour 2023" en la Ciudad de Guadalajara este viernes 19 de mayo, la cantante hizo vibrar a todos sus fans al interpretar la canción más popular de Peso Pluma "Ella baila sola".

Cuando la intérprete subió al escenario del auditorio Telmex de tierras tapatías, los ánimos de los fans se encendieron cuando cantó melodías como: "New Day", "Only You" y "Try Sleeping".

Los fans grabaron el remix que fue inesperado en esa noche, pues se escuchaba la voz de Peso Pluma junto a la de la cantante. Al concluir la melodía, Keys comentó que decidió cantarla en su show porque es una de sus canciones favoritas y quiso incluirla en su función para cerrar con broche de oro su gira de conciertos por el mundo.

El cantante Peso Pluma está dominando cada vez más el mercado global gracias a sus éxitos musicales y en la presentación de Alicia Keys fue la sorpresa que la cantante interpretara "Ella baila sola" la canción más popular del cantante mexicano.

La velada estuvo llena de sorpresas pues, la cantante además de unirse a la fiebre de los corridos tumbados, también cautivó el corazón de los tapatíos cuando gritó "Arriba las chivas" equipo de fútbol característico de la región y que está a punto de realizar un partido de semifinal en la liguilla.

Al concierto asistieron aproximadamente 7 mil 500 personas quienes corearon las canciones de la superestrella Alicia Keys.