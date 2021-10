Vanessa "La Vecina", revela que padece cáncer

Sin embargo, su médico le indicó que se realizara unos estudios para descartar alguna anomalía, por lo que se realizó un estudio de tiroides, del que salió muy bien.

"También acudí con una nutrióloga y me dijo que estaba baja en vitamina B por el coronavirus y lo deje´ pasar porque supuse que era normal, incluso lo olvidé", reveló.

Sin embargo, en junio, su mamá le notó que la pequeña protuberancia había aumentado de tamaño. Poco tiempo después acudió a su cita médica con su ginecólogo y le comentó sobre su bolita del cuello, por lo que le ordenó un ultrasonido y le dio la noticia de que tenía un tumor doble.

"El médico me informó que tenía un tumor líquido, de cuatro centímetros, y uno sólido, dentro del primero, de dos centímetros, por lo que me remitió de inmediato al oncólogo".

"La Vecina" explicó que de inmediato se realizó una biopsia para ver si los tumores eran cancerosos o no, y poco tiempo después le mostraron los resultados que le indicaban que sí eran malignos y padecía cáncer, asimismo, aseveró que no piensa renunciar a su sueño de convertirse en madre.

"En el momento que me dieron los resultados sentí que me caía un balde de agua fría encima y lloré muchísimo; no creía que eso me estuviera sucediendo a mí, ya que me cuido muchísimo y siempre he sido una persona muy sana".