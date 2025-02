Una noche de historia y emociones: Los mejores momentos de los premios Grammy 2025

Los Grammy 2025 fueron una noche de música, historia y solidaridad, marcada por homenajes a las víctimas de los incendios en Los Ángeles

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Los Grammy 2025 no solo celebraron la grandeza musical del último año, sino que también se convirtieron en un espacio de homenaje y solidaridad tras los devastadores incendios en Los Ángeles. Con actuaciones conmovedoras, reconocimientos históricos y discursos impactantes, la gala dejó huella en la industria.

La organización del evento colaboró con negocios locales afectados por la tragedia, brindándoles espacios para promocionar y vender sus productos. Además, dos miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles entregaron el premio a Mejor Álbum del Año, el cual, después de años de espera, finalmente fue para Beyoncé.

LOS MOMENTOS MÁS MEMORABLES DE LOS GRAMMY 2025

BEYONCÉ GANA EL PREMIO A MEJOR ÁLBUM DEL AÑO

La gran protagonista de la noche fue Beyoncé, quien tras más de 25 años de carrera y más de 30 premios Grammy, por fin obtuvo el galardón a Mejor Álbum del Año por Cowboy Carter. Este reconocimiento la convierte en la primera mujer negra en ganar esta categoría desde 1999, cuando Lauryn Hill lo logró.

Además, Beyoncé también hizo historia al llevarse el premio a Mejor Álbum Country, siendo la primera mujer negra en lograrlo en los 50 años de existencia de esta categoría. Su expresión de sorpresa al escuchar su nombre se convirtió en uno de los memes de la noche.

SABRINA CARPENTER Y SU HOMENAJE A HOLLYWOOD

Sabrina Carpenter, quien ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop, sorprendió con una presentación inspirada en el Hollywood clásico. Con una escenografía y vestuario que evocaban a Marilyn Monroe, la cantante interpretó un medley de sus éxitos "Espresso" y "Please, please, please", a pesar de que presentó fallos escénicos irónicos, como el momento de cambio de vestuario que la tuvo repitiendo varias veces "when they act this way" terminó conquistando al público con su carisma y humor.

EL BRAT SUMMER REGRESA CON CHARLI XCX

Charli XCX convirtió el escenario de los Grammy en una fiesta improvisada. Acompañada por Julia Fox y Álex Consani, la británica interpretó "Von Dutch" en un montaje que simulaba un estacionamiento subterráneo, antes de llevar la energía al escenario principal con "Guess". Además, se llevó los premios a Mejor Grabación Dance Pop y Mejor Álbum Dance/Electrónico.

DOECHI HACE HISTORIA EN EL RAP

La rapera Doechi se convirtió en la tercera mujer en ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rap con "Alligator Bites Never Heal". El premio fue presentado por Cardi B, la última mujer en haber ganado en esta categoría. En un emotivo discurso, Doechi alentó a las mujeres negras a romper barreras y rechazar los estereotipos limitantes.

CHAPPELL ROAN ALZA LA VOZ POR LOS ARTISTAS EMERGENTES

Chappell Roan, galardonada como Mejor Nuevo Artista, aprovechó su discurso para exigir condiciones más justas en la industria musical. Vestida como una princesa en honor a su álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess", pidió a las discográficas garantizar salarios dignos y acceso a seguro de salud para los artistas en desarrollo.

SHAKIRA DEDICA SU PREMIO A LOS INMIGRANTES

La representación latina estuvo a cargo de Shakira, quien ganó el premio a Mejor Álbum Latino por "Las mujeres ya no lloran". Acompañada por sus hijos, la colombiana aprovechó su discurso para expresar su apoyo a los inmigrantes que residen en Estados Unidos y enfrentar las políticas del gobierno de Donald Trump.

LADY GAGA Y BRUNO MARS EMOCIONAN CON SU TRIBUTO A CALIFORNIA

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la interpretación de "California Dreamin", por Lady Gaga y Bruno Mars, un homenaje a las víctimas de los incendios en Los Ángeles. Su actuación, junto con su victoria en la categoría de Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop por "Die with a Smile", fue aclamada por el público. Además, Gaga aprovechó su discurso para hablar sobre la importancia de apoyar a las comunidades trans y queer.

HOMENAJE A LIAM PAYNE

Durante la sección "In memoriam" de los Premios Grammy 2025, Chris Martin tocó una emotiva canción en homenaje a Liam Payne y otras figuras que fallecieron en 2024.

Homenaje a Liam Payne en los #Grammys2025 pic.twitter.com/r4Icrlrcsv — Liam Payne Venezuela (@LiamPayneVnzla) February 3, 2025

La gala de los Grammy 2025 quedará marcada por la celebración de la música, los momentos históricos y los mensajes de unidad y resiliencia. En un año donde la tragedia tocó a Los Ángeles, la industria musical demostró su compromiso con la comunidad, haciendo de esta noche una de las más memorables en la historia de la premiación.