Estos son los artistas con más premios Grammy; ¿Quién lidera la lista?

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Los premios Grammy representan el máximo reconocimiento en la industria musical desde su creación, destacando a los artistas más influyentes de cada generación. Desde el año 2000, el Crypto.com Arena en Los Ángeles ha sido el escenario de esta gala, donde las estrellas de la música han dejado huella con actuaciones inolvidables y múltiples galardones.

Algunos nombres han brillado con una constancia impresionante en la historia de los Grammy, consolidándose no solo por sus exitosos discos, sino también por sus icónicas presentaciones.

ARTISTAS CON MÁS PREMIOS GRAMMY

BEYONCÉ

La cantante y productora Beyoncé ha marcado un antes y un después en la industria musical. Desde su etapa con Destiny´s Child hasta su carrera en solitario, ha vendido más de 100 millones de discos.

Con éxitos como Single Ladies, Crazy in Love y Halo, se convirtió en la artista con más Grammy en la historia con 32 premios, tras ganar en 2024 en categorías clave como Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año por Renaissance.

Además, este año lidera las nominaciones con 11 candidaturas, incluyendo Álbum del Año por "Cowboy Carter".

GEORG SOLTI

El director de orquesta húngaro-británico Georg Solti ostenta el récord en la música clásica. En 1997, poco antes de su fallecimiento, obtuvo su último premio por Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg, consolidando su legado en la música sinfónica y operística, con este último logro tener 31 Grammy.

QUINCY JONES

Con 28 premios, el productor, compositor y arreglista, Quincy Jones es una figura clave en la historia de la música moderna. Produjo el legendario Thriller de Michael Jackson y We Are the World, además de la banda sonora de The Color Purple. Falleció el 3 de noviembre de 2024, dejando un legado imborrable.

ALISON KRAUSS

Alison Krauss con su talento en el country y el bluegrass, ha logrado tener 27 precios, lo que la ha convertido en una de las artistas más premiadas. Con 14 Grammy junto a su banda Union Station, su carrera ha sido clave en la revitalización del género.

CHICK COREA

El pianista y compositor Chick Corea revolucionó el jazz con su innovador estilo. Ganó 27 premios Grammy, incluidos cuatro Latin Grammy por su contribución al jazz latino. Falleció en 2021, pero su legado sigue vigente.

JOHN WILLIAMS

El compositor John Williams ha dado vida a algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine, como Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones y Harry Potter. Con 26 premios Grammy y cinco premios Oscar, su impacto en la música de cine es incuestionable.

PIERRE BOULEZ

El compositor francés Pierre Boulez fue una figura clave en la música contemporánea. Sus innovaciones en el serialismo y la vanguardia le valieron 26 premios Grammy, reflejando su impacto en la música académica.

VLADIMIR HOROWITZ

Considerado uno de los pianistas más virtuosos de la historia, Vladimir Horowitz destacó por sus interpretaciones de Chopin y Rachmaninoff. Antes de su fallecimiento en 1989, acumuló 25 premios Grammy.

STEVIE WONDER

Desde joven, Stevie Wonder demostró ser un prodigio musical. Con éxitos como Superstition, Isn´t She Lovely y I Just Called to Say I Love You, su carrera lo ha consolidado como una leyenda con 25 premios Grammy.

U2

Desde 1976, U2 ha sido una de las bandas de rock más influyentes. Con más de 150 millones de discos vendidos y álbumes emblemáticos como The Joshua Tree y Achtung Baby, han sido galardonados con 22 premios Grammy, demostrando su permanencia en la música.

Estos artistas han dejado una huella imborrable en la historia de los Grammy, reafirmando su importancia y legado en la industria musical mundial.

PREMIOS GRAMMY 2025

La 67ª edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 2 de febrero de 2025 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia, presentada por Trevor Noah, comenzará a las 19:00 horas (hora del centro de México) y será transmitida en vivo por CBS y Paramount+.

Entre los artistas confirmados para actuar en la gala se encuentran Lady Gaga, Bruno Mars y Shaboozey. Para el público en México, la gala podrá seguirse en vivo a través de la señal de CBS y en la plataforma de streaming Paramount+.