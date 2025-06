"Una no somos todas": fans de Alejandro Sanz contradicen a Ivet Playà y defienden al cantante

La controversia que envuelve a Alejandro Sanz continúa sumando testimonios y dividiendo opiniones. Luego de que Ivet Playà, una joven catalana, hiciera pública en TikTok una supuesta relación emocional con el cantante desde que era menor de edad a la que calificó como una "pesadilla emocional", nuevas voces han surgido para desmentir o matizar su versión.

Playà aseguró haber comenzado una relación con el intérprete español cuando tenía 18 años y él 49, la cual describió como marcada por una dinámica de poder y manipulación. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, generando una ola de reacciones tanto de apoyo como de escepticismo.

FANS DE ALEJANDRO SANZ CONTRADICEN A IVET PLAYÀ

A través de redes sociales, otras admiradoras del cantante español han salido a defenderlo y a ofrecer versiones opuestas. Una de ellas es Fátima, quien afirma haber mantenido contacto cercano con Sanz desde su adolescencia, sin haber sido víctima de ningún tipo de abuso.

"Una no somos todas, él no es así. Al contrario, he tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección y arropamiento", publicó Fátima en la red social X. De acuerdo con su testimonio, conoció al cantante a los 14 años y comenzó a recibir atención directa de él a los 16, pero siempre en un contexto de respeto y cercanía emocional positiva.

Se acabó , no aguanto más .

Soy Fátima , tengo 23 años y yo también soy una de esas "niñas" con las que Alejandro sanz se ha llevado desde joven... si , ese tal @AlejandroSanz que está ahora en boca de todos

Y esta es mi historia, la otra historia :

El testimonio de Fátima generó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios aplauden su postura y defienden a Sanz, otros cuestionan las diferencias entre su experiencia y la de Ivet. La controversia ha derivado en un debate más amplio sobre los límites éticos en las relaciones entre artistas y jóvenes seguidoras.

Otra voz crítica con la versión de Playà es la de Noelia, fan veterana de Sanz y miembro activa de los clubes de seguidores. En entrevista para Tardear, Noelia señaló que conocía a Ivet desde hace tiempo y que siempre dio a entender que tenía una relación especial con el cantante.

"Lleva mucho tiempo dando a entender que tenía algo con él. Siempre ha querido destacar y no tiene miedo de pisar a nadie", comentó. Además, acusó a Playà de actuar movida por el despecho: "Esta niña se creía que se iba a casar con él. Tiene un ataque de despecho como un demonio. Busca dinero y fama".

La creciente ola de testimonios refleja la complejidad del caso y deja en evidencia la diversidad de percepciones dentro del fandom de Alejandro Sanz. Mientras algunos defienden al artista con firmeza, otros expresan dudas o critican aspectos de su relación con las fans.