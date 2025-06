Alejandro Sanz se defiende tras acusaciones de una fan por vínculo "emocionalmente dañino"

Alejandro Sanz rompió el silencio luego de que la joven catalana Ivet Playà lo acusara públicamente a través de redes sociales de haber sostenido con ella una relación que califica como "moral y humanamente inaceptable", cuando ella era fan suya y él, considerablemente mayor.

A través de sus redes sociales, Ivet narró que el vínculo se desarrolló bajo una aparente admiración hacia el intérprete, pero aseguró que con el tiempo se sintió "manipulada, utilizada, engañada y emocionalmente dañada". Según sus palabras, Sanz se habría aprovechado de su posición de poder para cruzar límites emocionales y morales que, a su juicio, nunca debieron rebasarse.

ALEJANDRO SANZ RESPONDE A ACUSACIONES DE UNA FAN

Ante los señalamientos, Alejandro Sanz, de 56 años, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que lamentó que el recuerdo que tenía de la relación con Ivet se haya distorsionado. En su mensaje, el músico reconoce que compartió cariño con ella siendo "personas adultas y libres", sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza del vínculo.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", expresó el artista.

Sanz también reveló que en mayo pasado la joven le propuso invertir en negocios familiares suyos, pero que, tras consultarlo con sus asesores, decidió rechazar la propuesta. A partir de esa negativa, sugiere, podrían haber surgido las recientes acusaciones.

"En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida", puntualizó el cantante.

Finalmente, Sanz cerró su mensaje con un deseo de bienestar para Ivet: "Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

Hasta el momento, ni representantes legales del cantante ni autoridades han confirmado la apertura de alguna investigación relacionada con este caso.