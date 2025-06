La Chilindrina revela lista de actores del Chavo del 8 que se involucraron sentimentalmente con Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves, reconocida por su entrañable papel como “La Chilindrina” en El Chavo del 8 , ha vuelto a encender la polémica al recordar detalles íntimos y desconocidos sobre la vida sentimental de algunos de sus compañeros del elenco.

En una entrevista realizada años atrás, la actriz compartió una lista de integrantes del programa que habrían tenido amoríos con Florinda Meza, generando sorpresa entre los seguidores de la serie.

EL ROMANCE QUE PARTIÓ LA HISTORIA DE CHESPIRITO

Aunque De las Nieves siempre expresó su respeto por el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, también fue crítica del modo en que comenzó su relación con Florinda Meza. Según reveló, le dolió profundamente que el comediante dejara a su primera esposa, Graciela Fernández, con quien tuvo cinco hijos.

"Me dolio que la lastimaran. Ella no se lo merecía. Era una mujer maravillosa, íntegra, supercatólica, amante de su marido, de sus hijos", dijo la actriz en una entrevista para el programa peruano Magaly , realizada en 2014. "¿Si Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue".

A pesar de su molestia, también reconoció el amor y dedicación que Florinda tuvo hacia Chespirito hasta sus últimos días. “Le hacía su comidita, lo atendía muy bien. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos”, agregó.

CARLOS VILLAGRÁN, OTRO NOMBRE EN LA LISTA

Uno de los nombres que más revuelo provocó fue el de Carlos Villagrán, conocido como “Quico”. María Antonieta aseguró que el actor también tuvo un romance con Florinda Meza, a pesar de estar casado en ese entonces. “Él era muy enamoradizo. Yo le conocí tres o cuatro novias más”, mencionó, dejando claro que el actor tenía fama de conquistador dentro del set.

Villagrán no negó el romance y, en entrevistas anteriores, llegó a relatar cómo se inició esa fugaz relación. "Ella tenía el carro en el taller, se le había averiado y yo me ofrecí a llevarla. Después me invitó a su casa... y ya saben", confesó en el programa Intratables de la televisión argentina. Incluso reveló que pidió ayuda a Roberto Gómez Bolaños para cortar la relación.

El tercer nombre que surgió fue el de Enrique Segoviano, director de El Chavo del 8 . Aunque su participación en el programa era más tras bambalinas, también habría estado relacionado sentimentalmente con Florinda Meza.

Sin embargo, en este caso, María Antonieta aclaró que no existía un conflicto moral: “Él no era casado, así que con él sí podría haber andado y hasta se podría haber casado”.

LA SERIE DE MAX REVIVE LAS CONTROVERSIAS DEL PASADO

Las declaraciones de María Antonieta de las Nieves resurgieron recientemente tras la emisión del segundo capítulo de la serie Chespirito: sin querer queriendo , producida por Max. El episodio retrata el famoso viaje a Acapulco, un momento clave donde muchas tensiones dentro del elenco comenzaron a salir a la luz, incluyendo las relaciones personales que ahora han vuelto a ser tema de conversación.