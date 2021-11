Tristán culpa al "machismo" de Sonora por sus adicciones

Tristán fue entrevistado por un programa de farándula "Chisme No Like", dijo que desde pequeño vivió bajo la sombra de su padre y ha sido muy difícil salir de esa situación, desde muy pequeño inició en el mundo del alcohol y las drogas .

Tristán fue entrevistado por un programa de farándula "Chisme No Like", dijo que desde pequeño vivió bajo la sombra de su padre y ha sido muy difícil salir de esa situación, desde muy pequeño inició en el mundo del alcohol y las drogas.

El hijo del actor y cantante, afirmó que sus adicciones se debe al mundo de machismo en el que creció, y a su modo de ver, en Sonora, las personas adultas invitan a los menores de edad a que tomen cerveza "para que se hagan hombresitos", como pasó con él.

Seamos sinceros: ¿Qué es lo más socialmente aceptado? En Sonora, por ejemplo, Hermosillo, creces: ´Mijo, hágase hombre, tómese una cerveza´, a cualquier persona. Crezco con esa idea y cuando yo trabajo los doce pasos... yo no los estoy siguiendo", afirmó.

¿Cuánto tiempo tienes sin consumir? Yo consumo marihuana todavía, pero tenía un problema fuerte con sustancias químicas aún más fuertes, sin sustancia fuertes alrededor de 2 meses sin consumir, porque estuve internado pero recaí.

"No pido ayuda y pienso que puedo solo, y recaigo, me quedo con marihuana según yo, alcohol y luego empecé a recaer con drogas más fuertes, ahorita solamente trato de probar concentrados. ¿Te ayuda Yahir económicamente?, no, para nada, relató Tristán.

"Papá yo te amo, con todo mi corazón y te respeto, para mi es muy difícil hablar de esto, para mi tu eres una persona muy responsable y disciplinadas que conozco, eres una persona chingon@, lo que pido es que estés más cercas, pedirte que me aceptaras tal como soy, claro que también se puede obtener una ayuda, no planeo dejar la marihuana ni el alcohol".

Su pareja

En medio de la entrevista presentó a su novio, afirmando que se conocieron hace mes y medio.

Axxl Mart, novio de Tristán Othón, dijo que él no toma alcohol pero solamente fuga marihuana para acompañar a su pareja.

¿Hace cuánto lo conociste?. No hace mucho tiempo, alrededor de mes y medio. ¿Consume sustancias? Sí fumamos marihuana los dos para no dejarlo por lado a él.

Axxl Mart es un joven de 27 años, abiertamente homosexual y es originario de León, Guanajuato. Su verdadero nombre es Axel Martínez, es director creador de contenido para adultos para un página web y director de un karaoke.