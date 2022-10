Tras la muerte de Amparín, internan a su hija en un psiquiátrico

La joven de 19 años fue testigo de la tragedia y ayer compartió en sus redes sociales que había decidido internarse en un hospital psiquiátrico,

Minnie compartió unas fotografías de lo que fue su despedida de sus seres queridos antes de entrar al hospital, entre las personas que estuvieron con ella se encuentra el hermano de Belinda, Ignacio Peregrín.

La joven aseguró que serán 30 días los que permanezca en el lugar, pues su salud mental se ha visto seriamente afectada desde la muerte de su madre.

"Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental.

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, ¡no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla", escribió en su cuenta de Instagram.

Minnie recibió bastantes mensajes de aliento entre ellos los de doña Belinda Schüll, Aislinn Derbez, Isabel Lascuráin, , entre otras, quienes le refrendan su apoyo incondicional y la alientan a salir adelante.

Desde que "Amparín" falleció, Minnie ha compartido mensajes, fotografías y videos, emotivos recuerdos en los que manifiesta lo mucho que la extraña y lo difícil que le está resultando la vida sin ella.