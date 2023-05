Tina Turner, muere la reina del rock

Murió Tina Turner la "Reina del rock" a los 83 años, murió en paz en su casa, en Suiza donde radicaba y donde reposaba el padecimiento que desde hace varios años tenía, ella inspiró a las estrellas del mañana.

La cantante fue diagnosticada con cáncer en los intestinos en 2016, había recibido un trasplante de riñón en 2017 tras sufrir insuficiencia renal, entre los padecimientos que la aquejaban también tuvo un derrame cerebral.

Tina Turner logró la popularidad en la década de los 80´s con temas como "What´s Love Got to Do With It" y "The best", decidió retirarse de la música en el 2000, tras realizar una gira de despedida, aunque años después tuvo un corto regreso a los escenarios.

Se hizo oficial su muerte con un mensaje que se publicó en sus redes sociales con el siguiente mensaje "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana".

"Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", se puede leer en su cuenta.





¿Quién fue Tina Turner?

Nació en noviembre de 1939, logró 4 premios Grammy, su carrera prácticamente comenzó en los 50 con su esposo Ike Turner, líder de los King of Rhythm, después de haberse desempeñado como enfermera auxiliar.

En 1976 terminó con su matrimonio y se inició como solista, consolidó una trayectoria musical de 50 años y también probó suerte en el cine realizando actuaciones en las películas Tommy (1975) y Mad Max Beyond Thunderdome (1985).

Tina Turner fue la encargada de interpretar la canción principal de James Bond "Gonden Eye" y entró al salón de la fama del Rock and Roll en 191, en 2005 recibió un reconocimiento en los Kennedy Center Honors, en 2021 hizo una publicación en un compendio de su memorias titulado "La felicidad nace de ti".