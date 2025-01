The Brutalist: Mejor Película del Globo de Oro ¿Cuándo se estrena en México?

La película "The Brutalist" se consagró como la gran ganadora de los Globos de Oro ayer domingo 5 de enero de 2025, al recibir los premios a Mejor Película Dramática, Mejor Actor de Drama (Adrien Brody) y Mejor Director (Brady Corbet). Este reconocimiento ha generado gran expectativa de cara a los Oscars, donde se perfila como una fuerte contendiente.

Dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce, "The Brutalist" narra la vida de László Toth (Adrien Brody), un arquitecto húngaro que, junto a su esposa Erzsébet, huye de la Europa de posguerra en 1947 para comenzar de nuevo en América.

En su búsqueda por reconstruir su vida y su legado, los protagonistas de esta cinta se encuentran con Harrison Lee Van Buren, un empresario cuya influencia transforma sus sueños, pero a un alto costo.

Con una duración de 215 minutos, el largometraje creado en 2024, explora temas como la resiliencia, la ambición y los sacrificios necesarios para alcanzar el éxito.

De acuerdo con Adrien Brody, la historia de "The Brutalist" comienza justo donde termina su anterior interpretación en "El Pianista" en 2002, papel que le valió el Oscar a Mejor Actor a los 29 años, siendo el más joven en obtenerlo en esa categoría.

Tras recibir el premio a Mejor Actor de Drama, Brody destacó la conexión emocional y profesional que siente con el personaje de László Toth, así como el impacto que "El Pianista" tuvo en su carrera. "Trabajar en esta película fue como regresar a ese punto donde la historia de 'El Pianista' concluye, pero desde una nueva perspectiva", afirmó el actor durante la ceremonia.

CONGRATULATIONS, Adrien Brody! Let's hear it for your #GoldenGlobes win for Best Male Actor – Motion Picture – Drama in The Brutalist! pic.twitter.com/pTnKOxOVhu