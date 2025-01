 ´Emilia Pérez´ desata controversia tras su triunfo de Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro 2025

La cinta "Emilia Pérez", dirigida por el aclamado cineasta francés Jacques Audiard, arrasó en los Golden Globes 2025 al llevarse cuatro galardones: Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Actriz de Reparto en una Película Dramática para Zoe Saldaña, y Mejor Banda Sonora Original.

Sin embargo, lejos de ser una celebración unánime, su victoria ha desatado una ola de críticas, especialmente desde México, donde su representación ha sido duramente cuestionada.

REPRESENTACIÓN CONTROVERTIDA

La película, protagonizada por Karla Sofía Gascón, aborda temas como la desaparición forzada, la corrupción y la violencia. A pesar de la relevancia de estos tópicos, la cinta ha sido señalada en México por ofrecer una visión estereotipada y superficial que, según los críticos, no hace justicia a la complejidad de estas problemáticas sociales.

Su triunfo como Mejor Película Extranjera sobre competidoras aclamadas como All We Imagine as Light, The Girl with Needle, I´m Still Here, The Seed of the Sacred Fig y Vermiglio fue recibido con escepticismo y descontento, encendiendo las redes sociales con comentarios y memes en su contra.

POLÉMICA TRAS TRIUNFO DE "EMILIA PÉREZ"

En plataformas como X (antes Twitter), el nombre de Emilia Pérez rápidamente se volvió tendencia, pero no por elogios, sino por la polémica que generó su victoria. Críticos y usuarios de redes sociales señalaron el premio como un ejemplo de la desconexión de Hollywood con las audiencias latinoamericanas.

"El público latino es el que más odia esa película", escribió el usuario Pablo Planovsky, subrayando la percepción de que la premiación fue un intento fallido de atraer a esta audiencia. Otros incluso cuestionaron la legitimidad de los premios, argumentando que decisiones como esta podrían afectar su credibilidad.

LA REACCIÓN EN MEMES

Los memes no tardaron en inundar las redes, con emoticonos de popó, referencias a la falta de autenticidad y parodias que ilustraban la inconformidad del público. Uno de los más compartidos mostraba una escena de The Office con el texto:

"Globos de Oro: ´¿Qué tal si premiamos a Emilia Pérez para representar a México?´ Público: ´¡Nooooo!´"

dandole fav a cualquier tweet que hable mierda de Emilia Perez #GoldenGlobes



pic.twitter.com/k8XvSvnYES — dani xcx (@dantriweros) January 6, 2025

Yo likeando todos los tuits en los que los mexicanos le recuerdan al Golden Globe que chingue a su madre por premiar a Emilia Perez en otra cosa que no sea "Mejor Película Para Limpiarte El Ano" pic.twitter.com/9hm9Dobmxi — MacbethBath&Beyond (@iv_moony) January 6, 2025

Además, fanáticos de cintas como La Sustancia y Anora, que no fueron consideradas en esta edición, expresaron su molestia al considerar que producciones más representativas fueron ignoradas.

Mientras el equipo detrás de Emilia Pérez celebra los logros, la controversia pone de manifiesto un debate más amplio sobre la representación de culturas extranjeras en el cine y cómo estas decisiones resuenan (o no) con las audiencias internacionales.

Con su victoria, los Globos de Oro 2025 han avivado una discusión que promete mantenerse en el centro del discurso cinematográfico, cuestionando las prácticas de Hollywood y su capacidad para reflejar auténticamente las voces de otras culturas.