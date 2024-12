¿Dónde ver "Emilia Pérez"? La polémica película de Selena Gomez criticada por Eugenio Derbez

La película Emilia Pérez, protagonizada por Selena Gomez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón, ha generado una intensa discusión tras los comentarios del actor mexicano Eugenio Derbez, quien calificó como "indefendible" la actuación de Gomez en este largometraje.

En una entrevista con la youtuber Gaby Meza, Derbez respaldó la opinión de Meza, quien argumentó que la falta de dominio del español por parte de Gomez afectó su interpretación en el filme. "No sabe lo que está diciendo, no pone matices en la interpretación" , expresó Meza, explicando que esta barrera lingüística generó una actuación que calificó como "incómoda". Derbez añadió que le sorprendía que en eventos como el Festival de Cannes, donde Emilia Pérez fue ovacionada, estas fallas no fueran señaladas.

¿DE QUÉ TRATA EMILIA PÉREZ?

Dirigida por Jacques Audiard, Emilia Pérez es un musical que aborda temas como la violencia en México, el feminicidio y el narcotráfico. La trama sigue a Juan "Manitas" Del Monte (Karla Sofía Gascón), un líder de cartel que decide dejar atrás su vida criminal para convertirse en mujer. Bajo su nueva identidad como Emilia Pérez, busca reconciliarse con su esposa Jessi (Selena Gomez) y sus hijos, mientras su abogada Rita Moro (Zoe Saldaña) la ayuda en este complejo proceso.

El filme ha sido reconocido en festivales internacionales, destacando su Premio del Jurado en Cannes. Sin embargo, no ha estado exento de críticas, especialmente por parte de figuras como el cineasta mexicano Rodrigo Prieto, quien señaló la falta de participación de talento mexicano en una película que aborda problemáticas tan locales.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EMILIA PÉREZ?

La película se estrenará en cines de México el próximo 23 de enero de 2025. Además, estará disponible en Netflix, donde ya fue lanzada en Estados Unidos el 13 de noviembre de 2024.

Mientras algunos aplauden el tratamiento innovador de temas relevantes, otros critican la autenticidad de su representación cultural. La actuación de Selena Gomez, aunque elogiada en algunos círculos, sigue siendo motivo de controversia, marcando un punto de debate sobre el impacto de las barreras culturales y lingüísticas en la industria cinematográfica.