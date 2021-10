González, de 60 años, se encuentra estable y consciente en terapia intermedia, aunque un poco adolorido, pero fuera de peligro, luego de la operación quirúrgica a la que fue sometido, informaron sus familiares.

Noticia Relacionada Teo González sufre infarto y lo hospitalizan de emergencia

PUBLICIDAD

Teo González se viralizó el año pasado por hacer su propia versión del personaje de "Dragon Ball Z", "Tao Pai Pai", el contrincante de "Gokú", para un comercial.

El comediante "de la cola de caballo" llegó a Televisa luego de que ejecutivos de la empresa lo vieron cuando realizaba un programa en Guadalajara y tuvo gran éxito en los diferentes formatos de comedia que le iban presentando.

Usuarios de Twitter se unieron en oración para su pronta recuperación, manifestándole sus buenos deseos,

"Saldrás bien y adelante, como la gente buena como tú lo merece", "Dios está contigo", "Me uno en oración con todos los que piden la pronta recuperación de Teo González. Dios nos escuche", "Tal vez la nueva escuela no te conoce, pero deberían, me uno a la oración porque definitivamente mi infancia si tus chistes no sería la misma", escribieron sus fans.