Super Bowl 2025: ¿De cuánto es la fortuna de Kendrick Lamar, famoso rapero?

El artista ha conseguido generar una gran carrera en la música, logrando ser el encargado de dar el show de medio tiempo del esperado partido

Por: Jesús Alvarez Mejilla

Kendrick Lamar es un rapero estadounidense de 37 años que ha conseguido dejar marca dentro del ámbito musical por sus increíbles canciones, mismas que han conectado con millones de personas alrededor del mundo. El artista tiene más de 80 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y ahora es el encargado de dar el show del medio tiempo del Super Bowl 2025.

El rapero tiene años de trayectoria dentro de la música, mismo que le ha permitido generar una gran fortuna, esto debido a ser uno de los artistas dentro del género más populares y mejor pagados en la actualidad. Hasta la fecha, ha ganado más de 250 millones de dólares en su carrera; sin embargo, por diferentes gastos, tiene un patrimonio neto que podría sorprender a más de uno.

¿DE CUÁNTO ES LA FORTUNA DE KENDRICK LAMAR?

El famoso rapero, Kendrick Lamar, es uno de los artistas más populares dentro del ámbito musical, solo en el año 2018 ganó 60 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los artistas mejor pagados del año; ha obtenido 22 premios Grammy. Esto lo ha consolidado en uno de los artistas más famosos del mundo y le ha permitido obtener una fortuna de 140 millones de dólares neto.

Su riqueza se ha visto reflejada en diferentes adquisiciones, una de ellas fue una mansión de 40 millones de dólares que fue comprada el año pasado en California. Kendrick Lamar también tiene una colección de coches que va desde un Buick Regal, Cadillac Sevilla de 1992, llegando a Mercedes G-Wagon 2018.

Gracias a la fama del artista, fue elegido como el encargado de dar el show del medio tiempo del Super Bowl 2025, partido donde se enfrentarán Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles; este juego tendrá lugar el domingo 9 de febrero de 2025.

¿QUÉ CANCIONES CANTARÁ KENDRICK LAMAR EN EL SUPER BOWL 2025?

El famoso cantante tiene varios temas en su repertorio; sin embargo, Kendrick Lamar tiene solo 10 minutos para poder dar un show de medio tiempo en el Super Bowl 2025 que impacte a sus fanáticos. Entre las posibles canciones que podemos esperar se encuentran "DNA", "Swimming Pools", "Squabble Up", "Don´t Kill My Vibe", "Backseat Freestyle", "Wacced Out Murals", "Humble", "TV Off" y "The Heart Part 5".