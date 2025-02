Superbowl 2025: Las posibles canciones de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo

El rapero ha elevado las expectativas de cuáles serán los temas que presente, con su aguda narrativa en temas sociales y culturales en Estados Unidos

Por: Marcela Islas

Kendrick Lamar ha levantado las expectativas para su show de medio tiempo en el Super Bowl 2025, luego de que en los Premios Grammy 2025 se llevara a casa cinco trofeos, incluidos dos en las categorías de los "Cuatro Grandes", solidificándose como uno de los artistas de rap más premiados en la historia del espectáculo.

Con 57 nominaciones y 22 victorias a lo largo de su carrera musical, el oriundo de Compton llega tras un triunfante 2024 en medio del resurgimiento de la acalorada y antigua batalla de rap contra Drake, siendo posicionado por los críticos como un ganador tras el éxito de su tema nominado al Grammy "Not Like Us".

KENDRICK LAMAR EN EL SUPERBOWL 2025

El Super Bowl LIX, que se celebrará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans este domingo 9 de febrero, tiene a todos hablando, y no solo por el enfrentamiento en el campo. Conocido por sus presentaciones audaces y conceptuales, Lamar está listo para ofrecer una actuación que podría redefinir los estándares de este evento tan emblemático.

Aunque los detalles específicos se mantienen en secreto, la comunidad musical está llena de especulaciones. La colaboración de Lamar con SZA, anunciada recientemente, ha generado expectativas sobre la interpretación en vivo de su éxito conjunto "All The Stars".

Además, considerando la inclinación de Lamar por las narrativas poderosas, es probable que su actuación aborde temas sociales y culturales, ofreciendo no solo entretenimiento, sino también reflexión, principalmente por la actual situación política de Estados Unidos con Trump al frente.

¿QUÉ CANCIONES PODRÍAN CONFORMAR EL SETLIST?

Aunque la lista oficial de canciones no se ha revelado, los fanáticos y críticos han especulado sobre posibles inclusiones que capturen la esencia de su carrera:

Not Like Us: El tema que sacó durante su pelea mediática contra Drake y que le hizo acreedor a cinco premios Grammy este 2025, es altamente probable que resuene en este espectáculo. HUMBLE: Un éxito que destaca la destreza lírica de Lamar y su mensaje de humildad. DNA.: Una exploración de identidad y cultura. Alright: Convertida en un himno de esperanza y resistencia. m.A.A.d city: Reflexiona sobre sus experiencias en Compton. Swimming Pools (Drank): Una mirada crítica al consumo de alcohol y la presión social. King Kunta: Un tema que celebra el orgullo y la resistencia negra. N95: Una referencia contemporánea que podría sorprender al público. Money Trees: Una reflexión sobre las aspiraciones y las realidades económicas. All The Stars y luther: Con la participación confirmada de SZA, estos temas con la cantante son una garantía.

¿QUÉ ESPERAR CON KENDRICK LAMAR EN EL ESCENARIO DEL MEDIO TIEMPO DEL SUPERBOWL 2025?

Esta selección ofrecería una visión integral de su evolución artística y los temas que ha abordado a lo largo de su carrera. Asimismo, las actuaciones anteriores de Lamar, como sus presentaciones en los Grammy, han sido aclamadas por su profundidad y creatividad.

Con la plataforma masiva que ofrece el Super Bowl, se espera que su actuación no solo entretenga, sino que también provoque conversaciones significativas en torno a temas sociales y culturales.

Su capacidad para combinar narrativas poderosas con actuaciones visualmente impactantes podría establecer un nuevo estándar para los espectáculos de medio tiempo futuros.

Con la fecha acercándose, la anticipación crece. Los fanáticos de la música y los espectadores del Super Bowl esperan con ansias una actuación que promete ser histórica, fusionando el arte del hip-hop con la grandiosidad del evento deportivo más visto del año.