¿Spotify eliminará los corridos bélicos de la plataforma?

En los días recientes, un mensaje que aparentemente proviene de Spotify México generó un caos en las redes sociales. Este informe señalaba que la plataforma musical descartaría todas las canciones vinculadas a narcocorridos, también denominados corridos tumbados, con el fin de prevenir la difusión de una cultura violenta y delictiva en la nación. No obstante, la realidad subyacente en este anuncio es distinta, y ha originado más interrogantes que respuestas.

¿EL MENSAJE ES VERÍDICO?

El mensaje que se difundió en internet mencionaba una elección de Spotify de eliminar canciones que fomentaran actividades vinculadas con el tráfico de drogas, los cárteles y la violencia.

"En Spotify, creemos firmemente en el poder de la música como una herramienta para inspirar, unir y promover el cambio positivo en las comunidades", comenzaba el texto.

Además, expresaba el compromiso de la plataforma de no censurar manifestaciones artísticas, sino de estar en sintonía con "valores positivos".

El informe se complementó con una razón vinculada a la violencia que experimenta México, particularmente en los estados más perjudicados por el tráfico de drogas.

"Hemos tomado la decisión de retirar de nuestra plataforma las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con el narcotráfico, cárteles y la violencia que tanto dañan a las familias", aseguraba el supuesto mensaje.

Spotify México anuncia la eliminación de canciones que glorifican el narcotráfico y la violencia de su plataforma. La medida busca promover un espacio musical que refleje valores positivos y contribuya a construir una sociedad mejor. "La música tiene un impacto significativo... pic.twitter.com/mEpQNdFS3n — Punto 4T (@Punto4T) December 14, 2024

UN MENSAJE 100 POR CIENTO FALSO PERO CON RESPUESTAS POSITIVAS

Sin embargo, después de un estudio más detallado, se reveló que este comunicado no fue emitido por Spotify México. Pese a que el documento parecía genuino por la incorporación del emblema y los colores oficiales de la plataforma, no se hizo presente en ninguna de sus redes sociales oficiales. Esto evidenció que el anuncio era falso y, en consecuencia, Spotify no tiene intención de eliminar los narcocorridos de su repertorio.

Pese a la falta de credibilidad, numerosos usuarios de redes sociales festejaron la elección de Spotify, si hubiese sido efectiva. En México, los narcocorridos han generado controversia, ya que numerosas de sus canciones veneran la vida de los narcotraficantes y fomentan una cultura de violencia. En ciertas zonas del país, como Sinaloa, se ha asociado a estos géneros con el incremento de la inseguridad y el delito organizado. Es importante tener en cuenta que la polémica no es reciente. Recientemente, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, sugirió un certamen nacional para bandas de corridos, con la finalidad de fomentar temas más positivos y culturales, en vez de magnificar el tráfico de drogas y la violencia.