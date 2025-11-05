  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

"Solo al llegar ya hueles a fritanga": Tamara Chiunti desata la polémica tras comentarios de su visita a Ciudad Obregón

Su visita, que inicialmente llegaba con entusiasmo por parte de sus seguidores, derivó en una lucha a través de sus redes sociales

Nov. 05, 2025
Tamara Chiunti desata la polémica tras comentarios de Obregón
Tamara Chiunti desata la polémica tras comentarios de Obregón

En su reciente paso por Ciudad Obregón, la influencer Tamara Chiunti generó revuelo al referirse a su experiencia en la ciudad con comentarios que no pasaron sin crítica.

Su visita, que inicialmente llegaba con entusiasmo por parte de sus seguidores, derivó en una lucha a través de sus redes sociales, luego de que sus comentarios hacia la ciudad, los cuales parecían fuera de lugar o despectivos, desataran la furia de los habitantes de Obregón.

Comentarios como: "Obregón solo son 2 calles" "me sorprendió mucho saber que tenían Uber" "el olor a fritanga se te impregna en la piel" fueron el detonante de la ola de hate que aterrizo en la creadora de contenido.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS A LOS COMENTARIOS DE LA INFLUENCER?

"Literalmente nomás llegas a Obregón y ya hueles a FRITANGA", comentó Chiunti.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios y habitantes de la ciudad mostraron su inconformidad mediante comentarios. Algunos de ellos fueron:

  • "nombre, mija..."
  • "Se súper pasó de lanza"
  • "que le pasa"
  • "Nombre que ni pase por Nogales entonces JAJA aquí si son dos calles "
  • "Jajajajajjaajajaa ay mija traes puro sueño"
  • "Olemos a galletas María no a fritanga ósea !"

Aunque algunos se lo tomaron con humor, otros no pudieron soportar las burlas y recurrieron a los insultos hacia la creadora de contenido.

LA RESPUESTA DE TAMARA AL HATE

Después de la lluvia de comentarios negativos hacia ella, la creadora de contenido, haría otro video más para disculparse.

"Sobre el video pasado, quiero pedir unas sinceras disculpas, ya que creo que se desvió un poco el tema"

Desafortunadamente, los usuarios aún no terminan de perdonar y respondieron con hostilidad ante sus disculpas.

  • "ya quisieras ser de sonora mija !!!!!!!! y fritangas dónde quieran venden no creó que en Veracruz no vendan"
  • "Luego dijo algo como "los sonorenses no sé cómo pueden desayunar esos tacos" refiriéndose a la gran cantidad de grasa. Pues reynaaaa.. sabemos que hacen daño, no es como que desayunamos eso a diario"
  • "En Ciudad Obregón no huele a fritanga aquí no se acostumbra, es carne asada el olor más caracteristico"
  • "Volveré a poner mi comentario. Quien le dice PUEBLITO a mi obregonnnn"










Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
¿Quién es Noah Centineo? El nuevo protagonista de la precuela de Rambo
Farándula

¿Quién es Noah Centineo? El nuevo protagonista de la precuela de Rambo

Noviembre 06, 2025

Los creadores prometen una visión renovada del personaje, más humana y contemporánea, sin perder la intensidad que lo convirtió en una leyenda

Muere famosa actriz de doblaje a los 55 años; prestó su voz en "Bob Esponja"
Farándula

Muere famosa actriz de doblaje a los 55 años; prestó su voz en "Bob Esponja"

Noviembre 05, 2025

Además, trabajó en "Gatúbela", "Steve Universe" y "Winx Club"; las causas de su fallecimiento han conmocionado al medio

Ella es la influencer que quedó en medio de fuego cruzado y murió por una bala perdida
Farándula

Ella es la influencer que quedó en medio de fuego cruzado y murió por una bala perdida

Noviembre 05, 2025

Al parecer, la joven creadora de contenido, de 28 años de edad, quedó en medio de un tiroteo registrado en una de las vías principales de Río