"Solo al llegar ya hueles a fritanga": Tamara Chiunti desata la polémica tras comentarios de su visita a Ciudad Obregón

En su reciente paso por Ciudad Obregón, la influencer Tamara Chiunti generó revuelo al referirse a su experiencia en la ciudad con comentarios que no pasaron sin crítica.

Su visita, que inicialmente llegaba con entusiasmo por parte de sus seguidores, derivó en una lucha a través de sus redes sociales, luego de que sus comentarios hacia la ciudad, los cuales parecían fuera de lugar o despectivos, desataran la furia de los habitantes de Obregón.

Comentarios como: "Obregón solo son 2 calles" "me sorprendió mucho saber que tenían Uber" "el olor a fritanga se te impregna en la piel" fueron el detonante de la ola de hate que aterrizo en la creadora de contenido.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS A LOS COMENTARIOS DE LA INFLUENCER?

"Literalmente nomás llegas a Obregón y ya hueles a FRITANGA", comentó Chiunti.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios y habitantes de la ciudad mostraron su inconformidad mediante comentarios. Algunos de ellos fueron:

"nombre, mija..."

"Se súper pasó de lanza"

"que le pasa"

"Nombre que ni pase por Nogales entonces JAJA aquí si son dos calles "

"Jajajajajjaajajaa ay mija traes puro sueño"

"Olemos a galletas María no a fritanga ósea !"

Aunque algunos se lo tomaron con humor, otros no pudieron soportar las burlas y recurrieron a los insultos hacia la creadora de contenido.

LA RESPUESTA DE TAMARA AL HATE

Después de la lluvia de comentarios negativos hacia ella, la creadora de contenido, haría otro video más para disculparse.

"Sobre el video pasado, quiero pedir unas sinceras disculpas, ya que creo que se desvió un poco el tema"

Desafortunadamente, los usuarios aún no terminan de perdonar y respondieron con hostilidad ante sus disculpas.

"ya quisieras ser de sonora mija !!!!!!!! y fritangas dónde quieran venden no creó que en Veracruz no vendan"

"Luego dijo algo como "los sonorenses no sé cómo pueden desayunar esos tacos" refiriéndose a la gran cantidad de grasa. Pues reynaaaa.. sabemos que hacen daño, no es como que desayunamos eso a diario"

"En Ciudad Obregón no huele a fritanga aquí no se acostumbra, es carne asada el olor más caracteristico"

"Volveré a poner mi comentario. Quien le dice PUEBLITO a mi obregonnnn"

































