Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, se compromete en matrimonio

Sofía Castro es una actriz mexicana ampliamente reconocida por su participación en diversas telenovelas. Es hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro.

Sin embargo, hoy ha sorprendido gratamente a muchos de sus seguidores al anunciar su compromiso con su pareja, Pablo Bernot.

La noticia fue dada en exclusiva por la revista Quién, revelando que Pablo entregó el anillo de compromiso a la hija de Alberto Castro en el Parque Griffith de Los Ángeles, California, después de una sesión de senderismo.

La joven, emocionada por este acontecimiento, compartió que fue una experiencia maravillosa, de la cual habló con entusiasmo:

"Estuvo increíble, estábamos solo nosotros, vestidos con ropa de ejercicio. Fue algo muy íntimo, solo nosotros dos", escribió.

Además, reveló que, tras recibir la noticia, quedó en estado de shock y su primer pensamiento fue comunicárselo a su mamá.

"Me quedé en shock, literalmente. Lo abracé y nos besamos. Él me colocó el anillo y yo le dije, 'Amor, pregúntame'. Él estaba tan nervioso y se puso tan rojo, rojo, rojo. Entonces me preguntó, 'Mi amor, quiero estar siempre contigo, ¿te quieres casar conmigo?'. Le dije que sí y me puse a llorar, no podía parar de llorar. Necesitaba hablar con mi mamá lo más pronto posible", expresó.

Lo que ha sorprendido a muchos seguidores de la joven actriz es que, según información reciente es que en julio se le preguntó sobre la posibilidad de matrimonio, a lo que Sofía Castro respondió que no lo veía como algo cercano. Este cambio inesperado en su perspectiva ha llamado la atención y ha emocionado a sus seguidores.

¿Quién es Pablo Bernot?

El futuro esposo de la actriz de telenovelas, Pablo Bernot, tiene 32 años y proviene de una familia de empresarios. Sus padres son propietarios de Las Mañanitas, un prestigioso hotel, restaurante y spa ubicado en el estado de Morelos, México.

Este lugar ha sido visitado por diversas personalidades destacadas, incluyendo al Sha de Irán, el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos Slim, Bono, Muhammad Ali, Pelé, Juan Gabriel, Luis Miguel y Salma Hayek.

Además, la familia de Pablo Bernot se involucra en otros emprendimientos y es amplia, ya que cuenta con tres hermanos: Francisco Bernot, quien estuvo comprometido con Sofía Aragón, Miss México y segunda finalista en Miss Universo 2019; Diego; y Lorenza Bernot, quien ostentó el título de Miss México Internacional en 2008.

Esto demuestra que su vida y la de su familia han estado entrelazadas con el mundo del espectáculo durante varios años.

Sus estudios lo condujeron a obtener una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac, y más tarde, completó su titulación en una institución en Estados Unidos.

En el presente, Pablo participa de manera activa en la administración de varios negocios familiares, en colaboración con sus hermanos.