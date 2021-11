Secuestran a sobrino de Diana Golden en Guatemala

El cantante José Zoel Cruz estaba en el restaurante Bosque Real, platicando y tomándose fotos al momento de su secuestro, comentó la actriz.

"Él estaba platicando con la gente y tomándose fotos, de repente cuatro tipos armados se llevaron a mi sobrino y a un amigo en una camioneta blanca. El amigo se alcanzó a escapar".

De momento no se ha solicitado rescate por el joven de 20 años, las autoridades se encuentran indagando y ya se cuentan con algunas pistas que no se han revelado para no entorpecer las investigaciones.

"José Zoel fue invitado para participar en el evento Fiesta en La Sierra, que se llevó a cabo en el restaurante antes mencionado, donde alternó con el grupo Máximo Orden", detalló Yuliana de León, prima de Diana Golden y madre de la víctima

Asimismo se informó que el amigo del joven, el cual logró fugarse, se encuentra escondido ya que se dice que podría estar en riesgo su vida si lo localizan los raptores.

La actriz agregó que el "levantón" podría estar relacionado con algún problema con el dueño del restaurante donde fue la presentación, pero eso lo aclarará la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía Distrital de Zacapa, quienes llevan a cabo las pesquisas.