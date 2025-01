¡Se revelan nuevos detalles sobre la película de Britney Spears!

Jon M. Chu, el director famoso por su labor en el triunfo de Wicked, ha conversado acerca de su próximo proyecto: el ansiado biopic sobre Britney Spears. El director de cine, un ferviente seguidor de la cantante desde su niñez, promete que el film será un modo equitativo de narrar la historia de la cantante, que incluye desde su ascensión a la fama hasta su existencia bajo la rigurosa tutela que la restringió durante 13 años.

Durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro, Chu expresó: Expresó que es un gran fan de Britney. "He sido fan desde que era joven y ella era joven y fue una de las 12 actuaciones en el Shrine Auditorium. Así que quiero hacerle justicia y contar su historia como es debido. Pero ya veremos. La estamos desarrollando ahora y queda largo camino por delante".

Estas afirmaciones evidencian la dedicación del director a realizar un trabajo genuino y respetuoso.

En una entrevista con Entertainment Tonight, el director también reveló que Spears participará de manera significativa en el proceso de producción.

"Todavía no he comenzado nada completamente, pero ella estará muy involucrada en esto. Tengo ideas y cosas, un enfoque, pero es muy pronto", comentó Chu.

