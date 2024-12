Britney Spears se muda a México por este motivo

Britney Spears está en boca de todos por dar a conocer una drástica decisión, ya que la cantante internacional dio a conocer que se muda a vivir a México.

De acuerdo con la información, "La Princesa del Pop" anunció que la medida obedece a que desea alejarse de la horda de paparazzis.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Britney Spears explicó que lamenta que los medios de comunicación la están retratando todo el tiempo de forma ofensiva.

"Me duele la sensación de que los paparazzis hacen que mi cara parezca una máscara de Jason. Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado", dijo la cantante.

Por ello, la intérprete de Baby one more time y Toxic dijo que decidió cambiar de residencia a México, pero no dijo dónde iniciaría su nueva etapa de vida.

Como se recordará, desde hace años, Britney Spears ha estado en el centro de la polémica, por su matrimonio exprés en Las Vegas, por perder aparecer rapada y golpeando con un paraguas a los paparazzis, y por una de las más conocidas: el estar bajo la tutela de su padre y la recuperación de su libertad en 2021.