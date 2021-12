Sale de prisión "YosStop" y estas son sus primeras impresiones

Varios reporteros se dieron a la tarea de esperar por fuera del penal de Santa Marta Acatitla a la influencer Yoseline Hoffman para captar sus primeras declaraciones y esto fue lo que dijo:

"Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme"